ETV Bharat / state

हाटगम्हरिया में भीषण सड़क दुर्घटना में तीन की मौत, करीब दर्जनभर लोग घायल

पश्चिमी सिंहभूम जिला के हाटगम्हरिया में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी है.

Three people died in road accident in Hatgamharia of West Singhbhum district
सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 11:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी, वहीं करीब दर्जनभर इस हादसे में जख्मी हुए हैं.

कुईड़ा गांव के समीप जंगल में ट्रेलर और सवारी वाहन कमांडर जीप के बीच जोरदार टक्कर हुई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हाटगम्हरिया मुख्य चौक में लगने वाले सोमवार बाजार से सवारियों को लेकर कमांडर जीप माईंस करांजिया के चिनिबाई की ओर जा रही थी.

इस जीप में नीचे बैठे यात्रियों के अलावा करीब आठ लोग छत पर भी बैठे थे. इसी दौरान कुईड़ा गांव के समीप सामने से आ रही ट्रेलर गाड़ी से आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए. छत पर बैठे छह लोग सड़क किनारे गिर गये जबकि दो लोग जीप के आगे की ओर जा गिरे.

इस हादसे में चीनीबाई गांव के रघुनाथपुर टोला निवासी कैरा सिंकु (28 वर्ष) और रामो हाईबुरू (30 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल चालक चन्द्रमोहन हेम्ब्रम (42 वर्ष) को तत्काल उड़ीसा के चाम्पूआ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस दुर्घटना में गोपाल सिंकु, रघुनाथपुर निवासी जोटिया सिंकु, रघुनाथ सिंकु, जोटिया हाईबुरु, छोटा माहुलडिया निवासी संजु हेस्सा एवं उसका ढाई वर्ष का बच्चा आर्यान हेस्सा समेत कई अन्य घायल हुए हैं.

इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू की. स्थानीय लोगों ने भी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की. इस घटना के बाद मृतकों के गांव महालीबुरू और आसपास के इलाके में मातम पसरा हुआ है.

इसको लेकर हाटगम्हरिया थाना प्रभारी अशोक कुमार राय ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है. ट्रेलर और सवारी गाड़ी दोनों को कब्जे में ले लिया गया है, मामले की जांच जारी है.

इसे भी पढे़ं- दंपती की सड़क दुर्घटना में मौत, आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम

इसे भी पढ़े- खूंटी में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, घर में राखी बांधने का इंतजार करती रह गई बहन

इसे भी पढ़ें- लातेहार: सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, रक्षाबंधन मनाकर घर लौट रहा था परिवार

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT DUE TO COLLISIONWEST SINGHBHUM DISTRICTTHREE PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENTट्रेलर और सवारी वाहन की टक्करROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.