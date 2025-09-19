ETV Bharat / state

गोपालगंज में करंट से तीन मजदूरों की मौत, छत की ढलाई के दौरान हुआ हादसा

गोपालगंज के लूहुसी गांव में छत ढलाई के दौरान करंट लगने से ठेकेदार समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर

गोपालगंज में करंट लगने से तीन लोगों की मौत
गोपालगंज में करंट लगने से तीन लोगों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज के उचकागांव थाना क्षेत्र के लूहुसी गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. एक नवनिर्मित मकान की छत की ढलाई के दौरान मिक्सर मशीन में अचानक करंट दौड़ गया, जिससे चार मजदूर इसकी चपेट में आ गए.

गोपालगंज में तीन लोगों की मौत: हादसे के बाद आनन-फानन में चारों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. एक अन्य घायल मजदूर का इलाज इमरजेंसी वार्ड में जारी है.

सदर अस्पताल में रोते- बिलखते परिजन
सदर अस्पताल में रोते- बिलखते परिजन (ETV Bharat)

मृतकों की हुई पहचान: मरने वालों में त्रिलोकपुर गांव निवासी ठेकेदार नसरूदीन मियां (55 वर्ष), नीरज कुमार (30 वर्ष) और बलिराम सिंह (48 वर्ष) शामिल हैं. गंभीर रूप से झुलसे जितेंद्र सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

बिजली आपूर्ति के दौरान हुआ हादसा: स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान की ढलाई के दौरान छत पर चल रही मिक्सर मशीन में बिजली आपूर्ति के लिए तार जोड़ा जा रहा था, तभी अचानक मशीन में करंट फैल गया और मजदूर उसकी चपेट में आ गए.

गांव में पसरा मातम: घटना की खबर मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे. गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की जांच: उचकागांव पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की तहकीकात में जुटी है.

