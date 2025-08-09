Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

खूंटी में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, घर में राखी बांधने का इंतजार करती रह गई बहन - ROAD ACCIDENT IN KHUNTI

खूंटी में एक भीषण सड़क हादसे में एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT IN KHUNTI
खूंटी सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 9:26 PM IST

3 Min Read

खूंटी: तमाड़ खूंटी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. तीनों युवक एक ही बाइक पर बगैर हेलमेट पहने सवारी कर रहे थे. इस दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई.

मृतकों की पहचान पूर्णानगर निवासी घासी लोहरा के पुत्र 30 वर्षीय मनोज लोहरा और 28 वर्षीय व्यास लोहरा जबकि व्यास लोहरा का साढ़ू 19 वर्षीय राज लोहरा शामिल हैं. तीनों बाइक से खूंटी जा रहे थे. अड़की थाना क्षेत्र के खुदीमाड़ी गांव के समीप यह हादसा हुआ.

खूंटी में भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत (Etv Bharat)

परिजनों ने बताया कि मनोज लोहरा की पत्नी सदर अस्पताल खूंटी में किसी बीमारी से ग्रस्त है और इलाजरत है, जिससे मिलने के लिए जा रहे थे. इस दौरान खुदीमाड़ी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई और वाहन तमाड़ की ओर भाग निकला.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई. थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी ने वाहन का पीछा किया, तब तक देर हो चुकी थी, चालक वाहन लेकर भाग निकला. घटना में बाइक चालक राज लोहरा के हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर फट गया और सिर का ऊपरी हिस्सा निकालकर घटनास्थल पर ही बिखर गया.

जबकि मृत दोनों सगे भाइयों के सिर एवं शरीर में गहरी चोटें आईं, जो उनकी मौत का कारण बनी. घटना की सूचना मिलने पर परिजन रोते बिलखते थाना पहुंचे. दोनों सगे भाइयों की मां एवं बहन का रो-रोकर बुरा हाल है.

बहन फूल देवी ने बताया कि रक्षाबंधन में अपने ससुराल से मायके पूर्णानगर अपने भाइयों को राखी बांधने आई थी. एक भाई को राखी बांध चुकी थी दूसरे भाई ने कहा था कि खूंटी से लौटकर राखी बंधवाऊंगा. वह भाइयों का इंतजार करती रही. दोपहर को सूचना मिली कि दोनों भाइयों की दुर्घटना में मौत हो गई है. खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया.

मृतक मनोज लोहरा का एक बेटा एवं एक बेटी जबकि विकास लोहरा के एक बेटा एवं दो बेटी हैं. दोनों भाइयों की मौत के बाद घर में बूढ़े पिता घासिया लोहरा को छोड़कर कोई पुरुष सदस्य नहीं है.

उधर थाना प्रभारी प्रवीण तिवारी ने बताया कि घटना दुखद है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों का हाल बेहाल है. उन्होंने बताया कि परिजनों को सरकारी प्रावधानों के मुताबिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

गिरिडीह में ट्रक-कार में भीषण भिड़ंत, तीन की मौत, एक ही परिवार के थे सभी

हजारीबाग में एक पुलिस जवान की मौत, सड़क हादसे में गई जान, दूसरे की हालत गंभीर

गिरिडीह में पेड़ से टकराई बाइक, दो छात्रों की मौत

खूंटी: तमाड़ खूंटी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. तीनों युवक एक ही बाइक पर बगैर हेलमेट पहने सवारी कर रहे थे. इस दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई.

मृतकों की पहचान पूर्णानगर निवासी घासी लोहरा के पुत्र 30 वर्षीय मनोज लोहरा और 28 वर्षीय व्यास लोहरा जबकि व्यास लोहरा का साढ़ू 19 वर्षीय राज लोहरा शामिल हैं. तीनों बाइक से खूंटी जा रहे थे. अड़की थाना क्षेत्र के खुदीमाड़ी गांव के समीप यह हादसा हुआ.

खूंटी में भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत (Etv Bharat)

परिजनों ने बताया कि मनोज लोहरा की पत्नी सदर अस्पताल खूंटी में किसी बीमारी से ग्रस्त है और इलाजरत है, जिससे मिलने के लिए जा रहे थे. इस दौरान खुदीमाड़ी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई और वाहन तमाड़ की ओर भाग निकला.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई. थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी ने वाहन का पीछा किया, तब तक देर हो चुकी थी, चालक वाहन लेकर भाग निकला. घटना में बाइक चालक राज लोहरा के हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर फट गया और सिर का ऊपरी हिस्सा निकालकर घटनास्थल पर ही बिखर गया.

जबकि मृत दोनों सगे भाइयों के सिर एवं शरीर में गहरी चोटें आईं, जो उनकी मौत का कारण बनी. घटना की सूचना मिलने पर परिजन रोते बिलखते थाना पहुंचे. दोनों सगे भाइयों की मां एवं बहन का रो-रोकर बुरा हाल है.

बहन फूल देवी ने बताया कि रक्षाबंधन में अपने ससुराल से मायके पूर्णानगर अपने भाइयों को राखी बांधने आई थी. एक भाई को राखी बांध चुकी थी दूसरे भाई ने कहा था कि खूंटी से लौटकर राखी बंधवाऊंगा. वह भाइयों का इंतजार करती रही. दोपहर को सूचना मिली कि दोनों भाइयों की दुर्घटना में मौत हो गई है. खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया.

मृतक मनोज लोहरा का एक बेटा एवं एक बेटी जबकि विकास लोहरा के एक बेटा एवं दो बेटी हैं. दोनों भाइयों की मौत के बाद घर में बूढ़े पिता घासिया लोहरा को छोड़कर कोई पुरुष सदस्य नहीं है.

उधर थाना प्रभारी प्रवीण तिवारी ने बताया कि घटना दुखद है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों का हाल बेहाल है. उन्होंने बताया कि परिजनों को सरकारी प्रावधानों के मुताबिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

गिरिडीह में ट्रक-कार में भीषण भिड़ंत, तीन की मौत, एक ही परिवार के थे सभी

हजारीबाग में एक पुलिस जवान की मौत, सड़क हादसे में गई जान, दूसरे की हालत गंभीर

गिरिडीह में पेड़ से टकराई बाइक, दो छात्रों की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

खूंटी में भीषण सड़क हादसाTHREE DIED IN ROAD ACCIDENTसड़क दुर्घटना में तीन की मौतखूंटी में तीन की मौतROAD ACCIDENT IN KHUNTI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.