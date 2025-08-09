खूंटी: तमाड़ खूंटी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. तीनों युवक एक ही बाइक पर बगैर हेलमेट पहने सवारी कर रहे थे. इस दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई.

मृतकों की पहचान पूर्णानगर निवासी घासी लोहरा के पुत्र 30 वर्षीय मनोज लोहरा और 28 वर्षीय व्यास लोहरा जबकि व्यास लोहरा का साढ़ू 19 वर्षीय राज लोहरा शामिल हैं. तीनों बाइक से खूंटी जा रहे थे. अड़की थाना क्षेत्र के खुदीमाड़ी गांव के समीप यह हादसा हुआ.

खूंटी में भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत (Etv Bharat)

परिजनों ने बताया कि मनोज लोहरा की पत्नी सदर अस्पताल खूंटी में किसी बीमारी से ग्रस्त है और इलाजरत है, जिससे मिलने के लिए जा रहे थे. इस दौरान खुदीमाड़ी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई और वाहन तमाड़ की ओर भाग निकला.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई. थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी ने वाहन का पीछा किया, तब तक देर हो चुकी थी, चालक वाहन लेकर भाग निकला. घटना में बाइक चालक राज लोहरा के हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर फट गया और सिर का ऊपरी हिस्सा निकालकर घटनास्थल पर ही बिखर गया.

जबकि मृत दोनों सगे भाइयों के सिर एवं शरीर में गहरी चोटें आईं, जो उनकी मौत का कारण बनी. घटना की सूचना मिलने पर परिजन रोते बिलखते थाना पहुंचे. दोनों सगे भाइयों की मां एवं बहन का रो-रोकर बुरा हाल है.

बहन फूल देवी ने बताया कि रक्षाबंधन में अपने ससुराल से मायके पूर्णानगर अपने भाइयों को राखी बांधने आई थी. एक भाई को राखी बांध चुकी थी दूसरे भाई ने कहा था कि खूंटी से लौटकर राखी बंधवाऊंगा. वह भाइयों का इंतजार करती रही. दोपहर को सूचना मिली कि दोनों भाइयों की दुर्घटना में मौत हो गई है. खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया.

मृतक मनोज लोहरा का एक बेटा एवं एक बेटी जबकि विकास लोहरा के एक बेटा एवं दो बेटी हैं. दोनों भाइयों की मौत के बाद घर में बूढ़े पिता घासिया लोहरा को छोड़कर कोई पुरुष सदस्य नहीं है.

उधर थाना प्रभारी प्रवीण तिवारी ने बताया कि घटना दुखद है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों का हाल बेहाल है. उन्होंने बताया कि परिजनों को सरकारी प्रावधानों के मुताबिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

