रांची: राजधानी रांची में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस दौरान हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोग घायल हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई है. जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक और फिर एक अन्य कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई.

रांची में सड़क हादसे में तीन की मौत (Etv bharat)

हादसे के बाद अनियंत्रित कार डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी ओर जा पहुंची. वहीं चश्मदीदों का कहना है कि चालक नशे में धुत था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. चश्मदीद रोहित कुमार माली ने बताया, कार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बाइक और कार को रौंदते हुए डिवाइडर पार कर गई. चालक पूरी तरह नशे में था.

एक महिला और दो बच्चों की मौत हुई है. तीन लोग जख्मी हैं. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों को सड़क जाम कर हंगामा किया है. लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया है: पीके मिश्रा, डीएसपी, हटिया



घटना के बाद एंबुलेंस के देर से पहुंचने और हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया. मौके पर हटिया डीएसपी और अरगोड़ा थाना पुलिस ने पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

