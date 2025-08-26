ETV Bharat / state

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बैठक में डीसी को दी पुरानी फाइल, रोका गया तीन अधिकारियों का वेतन - OFFICERS SALARY WITHHELD

पलामू डीसी के आदेश पर तीन अधिकारियों का वेतन रोका गया है.

three officers salary stopped on orders of DC in Palamu
पलामू समाहरणालय भवन (Etv Bharat)
Published : August 26, 2025 at 11:17 PM IST

पलामूः मंगलवार को पलामू में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई. इस बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से पलामू डीसी समीरा एस को पुरानी फाइल को प्रोसिडिंग सौंप दी गई. डीसी ने फाइल को अवलोकन किया तो देखा कि सारा फाइल पुरानी समीक्षा बैठक से जुड़ा हुआ है. फाइल देखने के बाद डीसी नाराज हुई और समीक्षा बैठक स्थगित हो गई.

इस बैठक के दौरान फाइल एवं प्रोसिडिंग को लेकर लापरवाही बरतने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तीन अधिकारियों का वेतन रोका गया है. पलामू डीसी समीरा एस में तीन अधिकारियों के वेतन रोके जाने संबंधी मामले की पुष्टि की है.

दरअसल पलामू डीसी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के योजनाओं को लेकर गंभीर है. इस बैठक से पहले डीसी ने पलामू के पाटनके इलाके में कई कार्यक्रम में भाग लिया था. विभाग की समीक्षा बैठक 12:00 बजे से रखी गई थी. विभागीय समीक्षा के लिए डीसी पाटन से चलकर पलामू समाहरणालय पहुंची थीं.

शुरुआती दौर में बैठक को लेकर तकनीकी समस्या बताई गयीं. आधे घंटे के बाद बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया तो पाया गया कि समीक्षा संबंधी पीपीटी फाइल और उसे जुड़े हुए दस्तावेज पुराने थे. फाइल के सिर्फ ऊपर में नया डेट लिखा था बाकी सारे कागजात में पुराने डेट लिखे हुए थे. इससे नाराज डीसी ने बैठक स्थगित करते हुए उक्त अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश देते हुए उनका वेतन रोक दिया गया.

