विवादों में घिरी RPSC में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति, रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को भी मौका
आरपीएससी में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है. इन्हें तत्काल पद संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
Published : September 23, 2025 at 9:53 PM IST
जयपुर: पेपर लीक मामलों को लेकर विवादों में घिरे राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में मंगलवार को तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की गई. कार्मिक विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं. डॉ अशोक कुमार कलवार, डॉ सुशील कुमार बिस्सू, रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को आयोग का नया सदस्य बनाया गया है. तीनों को तुरंत प्रभाव से अजमेर में सदस्य का पद संभालने के निर्देश भी दिए गए हैं. डॉ अशोक कलवार जोधपुर के निजी अस्पताल में कैंसर विशेषज्ञ हैं.
मंजू शर्मा ने हाल ही में दिया था इस्तीफा: दिलचस्प यह भी है कि आरपीएससी के एक सदस्य पेपर लीक मामले में सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं जसवंत राठी का निधन हो गया था. इसके अलावा प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा पर पेपर लीक के आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया था.
पढ़ें: कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर, राज्यपाल बागडे ने किया स्वीकार
लगातार उठती रही आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग: दरअसल, पूर्ववर्ती सरकार में आरपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद इस संवैधानिक आयोग पर शंका के बादल मंडरा गए थे. आरपीएससी के एक सदस्य को पेपर लीक मामले में जेल भेजा गया था. उसके बाद से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की थी. तब विपक्षी नेताओं ने भी पुनर्गठन की बात उठाई थी. हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद आरपीएससी पुनर्गठन के मामले को ठंडा बस्ती में डाल दिया गया था. हाल ही में आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस मांग को लेकर कई माह तक धरना दिया था. उन्होंने यह भी कहा था कि राजस्थान विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए.