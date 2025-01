ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की शपथ, 27 जनवरी को मुख्यपीठ में होगा समारोह - THREE NEW JUDGES IN HIGHCOURT

जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट में 27 जनवरी को नव नियुक्त तीन न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. यह समारोह हाईकोर्ट के झालामंड स्थित मुख्यपीठ के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में सुबह 10 बजे होगा, जहां मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलवाएंगे. सुप्रीम कोर्ट की अनुशंषा और केन्द्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राष्ट्रपति भवन से न्यायिक अधिकारी कोटे से चन्द्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चन्द्र प्रकाश श्रीमाली के नाम का नियुक्ति वारंट जारी कर दिया गया है. तीनों के नाम का नियुक्ति वारंट जारी होने के बाद रजिस्ट्रार प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह का नोटिस जारी कर दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट में इन तीन नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो जाएगी. उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट से दो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके कारण मुकदमों के निस्तारण में दिक्कतें आ रही थीं. अब तीन नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण से मुकदमों के निस्तारण में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.