रांची के लोगों को जल्द मिलेगा तीन नए फ्लाईओवर का तोहफा, सीएम ने की समीक्षा

रांची: राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हरमू स्थित सहजानंद चौक-एसीबी कार्यालय, अरगोड़ा चौक-कटहल मोड़ एवं करम टोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा. इस संबंध में विभाग द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ एवं करम टोली चौक से साइंस सिटी फ्लाईओवर निर्माण के लिए डीपीआर बनाते हुए आगे की कार्य योजना को मूर्त रूप देने का निर्देश दिया है.

हरमू बाईपास रोड पर जाम लगने से काफी परेशानी होती है

8 सितंबर को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रांची शहर के तीन महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के कार्य योजना एवं उसके डिजाइन से संबंधित प्रेजेंटेशन पर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ सीएम ने गहन विचार-विमर्श किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हरमू स्थित सहजानंद चौक से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हरमू बाईपास रोड पर अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को काफी परेशानी होती है.

फ्लाईओवर परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी

इस फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी और उनका समय भी बचेगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस फ्लाईओवर को रातू रोड फ्लाईओवर से जोड़ें ताकि आम जनमानस को आवागमन में सुविधा हो सके. इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह जानकारी दी कि प्रस्तावित सहजानंद चौक से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है.

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इन परियोजनाओं को मूर्त रूप दें- सीएम

बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ एवं करम टोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण परियोजना से संबंधित प्रेजेंटेशन पर विस्तार से चर्चा की एवं इन फ्लाईओवर की महत्ता को देखते हुए कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.