दिल में 1 साल से धंसी थी 3 सुई, डॉक्टर्स ने चमत्कार कर बचाई मरीज की जान

चमत्कार जैसा ये ऑपरेशन हुआ है इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में. यहां डॉक्टरों और सर्जिकल टीम ने पेशेंट के दिल में 1 साल से फंसी तीन-तीन सुई को सफलता पूर्वक निकाल लिया है. यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब कार्डियोलॉजी विभाग में इंदौर पुलिस एक कैदी को लेकर पहुंची थी. 29 साल के इस व्यक्ति के सीने में बाई ओर तेज दर्द होने की शिकायत थी.

इंदौर : कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति के दिल में 1 इंच से लेकर ढाई इंच तक की तीन-तीन सुई धंसी हो और वह साल भर से जीवित हो. यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं है लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार इंदौर के डॉक्टर्स ने कर दिखाया है, जिन्होंने सर्जर कर दिल से तीन सुई निकालते हुए इस व्यक्ति को जिंदा बचा लिया है.

डॉक्टरों ने हार्ट से निकाली 3 सुई (Getty Images)

दिल की इकोकार्डियोग्राफी देख डॉक्टर्स चौंके

अस्पताल के डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह और अंकुर गोयल, प्रमेश जैन की टीम ने जब मरीज की 2D इकोकार्डियोग्राफी कराई तो उन्हें हृदय के लेफ्ट वेंट्रीकल में कुछ बाहरी चीजें फंसी हुई नजर आईं. इसके बाद हृदय की बारीकी से जांच करने के लिए सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि मरीज के हृदय के बीच में मीडियास्टिनम और बाएं फेफड़े की झिल्ली में प्लीयुरा जैसा कुछ फंसा है. यह देखकर डॉक्टर भी चौंक गए कि हृदय के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में नुकीली चीज फंसी रहने के बाद कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है.

दिल से निकली तीन सुई (Etv Bharat)

आखिर कैसे जिंदा रहा मरीज?

इसके बाद डॉक्टर्स ने बारीकी से पड़ताल की तो पता चला हृदय में एक नहीं बल्कि तीन-तीन सुई धंसी हुई हैं. यह देखकर डॉक्टर्स और भी हैरत में पड़ गए. जब मरीज से पूछताछ की गई तो पता चला कि दिल्ली में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने मरीज पर एयर गन से हमला किया था. उस दौरान एयर गन से निकली सुई उसकी छाती गले और सर में लगी थी जिन्हें निकाल दिया गया लेकिन तब से ही मरीज के बाएं सीने की ओर दर्द होने लगा था.

डॉक्टर्स की टीम (Etv Bharat)

8 घंटे चली ओपन हार्ट सर्जरी

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने इसके बाद मरीज की सर्जरी करने का निर्णय लिया जिसमें उसकी सहमति ली गई. इसके बाद कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने करीब 8 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद ढाई इंच की एक और दो सुई डेढ़ और 1 इंच की निकाली.

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के मार्गदर्शन में किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह खतरे से बाहर बताया गया है. डीन डॉ. घनघोरिया ने बताया, '' एमवाय अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गरीब मरीज आते हैं जो अपना महंगे से महंगा इलाज कहीं और नहीं कर पाते इसलिए उनकी जान जाने का खतरा रहता है लेकिन सरकारी अस्पताल में निशुल्क और उचित इलाज के कारण जटिल से जटिल खतरे वाले मरीज को बचाने के प्रयास हो रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस मरीज का जटिल ऑपरेशन है.''