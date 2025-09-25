अजयराज सिंह हत्याकांड: पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा, मुख्य आरोपी अब भी फरार
चित्तौड़गढ़ में अजयराज सिंह हत्या मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार हुए. अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकीं है. मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं.
Published : September 25, 2025 at 1:18 PM IST
चित्तौड़गढ़: कोतवाली थाना क्षेत्र में बजरी विवाद के चलते तीन माह पूर्व हुई अजयराज सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन पर मुख्य आरोपियों को आश्रय देने और फरारी में मदद करने का आरोप है. अब तक इस प्रकरण में 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 1 जून की रात अजयराज सिंह कोटा-उदयपुर फोरलेन स्थित एक होटल पर खाना खाने गया था. इसी दौरान हमलावरों ने उसे घेरकर गोली मार दी. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. बदमाशों ने मौके पर खड़ी दो कारों को आग के हवाले कर दिया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच बाद में सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह को सौंपी गई.
3 आरोपी गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि सदर थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने लोकेन्द्र सिंह उर्फ राहुल पुत्र संग्राम सिंह राजपूत, प्रिंस पुत्र कैलाश चन्द्र छापरवाल और शुभंकर पुत्र कैलाशचन्द्र गंगवाल को गिरफ्तार किया है. इससे पहले वारदात में शामिल 14 आरोपियों हर्षवर्धन सिंह राजपूत, मनोज चौधरी, बद्री जाट, सुरेन्द्र सिंह उर्फ शेरु राजपूत, सुरेन्द्र सिंह राजपूत, सखी मोहम्मद उर्फ सलीम, कुलदीप सिंह राणावत, किशनलाल जाट, विक्रमसिंह राजपूत, कमल सिंह राजपूत, भवानी सिंह उर्फ बंटी राजपूत, कुलदीप उर्फ ठाकुर, भवानी सिंह उर्फ राहुल और उपेंद्र सिंह उर्फ सोम सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है.
मुख्य आरोपी अब भी फरार: पुलिस ने गंगरार थाना क्षेत्र के डेट निवासी ईश्वर सिंह और भैरू झूंपड़ा को मुख्य आरोपित नामजद किया था. दोनों ही वारदात की रात से फरार हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने राजस्थान के कई जिलों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर नेपाल बॉर्डर तक दबिश दी, लेकिन दोनों अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.