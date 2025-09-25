ETV Bharat / state

अजयराज सिंह हत्याकांड: पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा, मुख्य आरोपी अब भी फरार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Chittorgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 25, 2025 at 1:18 PM IST 2 Min Read