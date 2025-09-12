ETV Bharat / state

बहराइच में फिर लौटा भेड़िये का आतंक; 3 दिन में 2 बच्चियों को खा गया, पिछले साल 11 लोगों की ले चुका जान

बहराइच में भेड़िये का आतंक ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 12, 2025 at 3:38 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 4:35 PM IST

बहराइच: जिले में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक लौट आया है. भेड़िये ने पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ तीन हमले कर दो बच्चियों की जान ले ली, जबकि एक महिला समेत एक युवक को घायल कर दिया है. पिछले साल भेड़िये ने बहराइच और उसके आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचा था. जिसमें 10 बच्चों समेत एक महिला की जान चली गई थी. करीब 60 से अधिक लोग घायल हुए थे. वन विभाग ने अलग-अलग इलाकों में करीब 6 आदमखोर भेड़िये पकड़े थे. कई महीनों तक लोग दहशत में थे. बहराइच में भेड़िये का आतंक (Video Credit; ETV Bharat) मां की गोद से बच्ची को खींच बनाया निवाला: गुरुवार रात की घटना ने हैरान करने वाली है. यहां भौंरी बहोरवा ग्राम में भेड़िया मां की गोद से तीन माह की बच्ची को खींच ले गया. मां राज श्री बच्ची को गोद में लेकर दूध पिला रही थी. इसी दौरान भेड़िया आया और पलक झपकते बच्ची पर हमला कर दिया. जब तक मां कुछ समझती भेड़िये ने बच्ची को अपने जबड़े में दबोच लिया था. इसके बाद तेजी से भाग निकला. मां के शोर मचाने पर लोग दौड़े लेकिन, कुछ पता नहीं चला. सुबह घर से काफी दूरी बच्ची के कपड़े व ब्रेसलेट मिला. इसके बाद मासूम का अधखाया शव बरामद हुआ. पांच वर्षीय मासूम को बना चुका है निवाला: तीन दिन पहले मंझारा तौकली ग्राम में घर में खाना खा रही 5 वर्षीय मासूम ज्योति पुत्री रंजीत को भेड़िया उठा कर ले गया था. जिसका शव घर से करीब 500 मीटर पर मिला था.

