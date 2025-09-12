ETV Bharat / state

बहराइच में फिर लौटा भेड़िये का आतंक; 3 दिन में 2 बच्चियों को खा गया, पिछले साल 11 लोगों की ले चुका जान

भौंरी बहोरवा ग्राम में मां की गोद से तीन माह की बच्ची को खींच ले गया था भेड़िया, बाद में मिला था अधखाया शव.

बहराइच में भेड़िये का आतंक
बहराइच में भेड़िये का आतंक (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 4:35 PM IST

Choose ETV Bharat

बहराइच: जिले में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक लौट आया है. भेड़िये ने पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ तीन हमले कर दो बच्चियों की जान ले ली, जबकि एक महिला समेत एक युवक को घायल कर दिया है. पिछले साल भेड़िये ने बहराइच और उसके आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचा था. जिसमें 10 बच्चों समेत एक महिला की जान चली गई थी. करीब 60 से अधिक लोग घायल हुए थे. वन विभाग ने अलग-अलग इलाकों में करीब 6 आदमखोर भेड़िये पकड़े थे. कई महीनों तक लोग दहशत में थे.

बहराइच में भेड़िये का आतंक (Video Credit; ETV Bharat)

मां की गोद से बच्ची को खींच बनाया निवाला: गुरुवार रात की घटना ने हैरान करने वाली है. यहां भौंरी बहोरवा ग्राम में भेड़िया मां की गोद से तीन माह की बच्ची को खींच ले गया. मां राज श्री बच्ची को गोद में लेकर दूध पिला रही थी. इसी दौरान भेड़िया आया और पलक झपकते बच्ची पर हमला कर दिया. जब तक मां कुछ समझती भेड़िये ने बच्ची को अपने जबड़े में दबोच लिया था. इसके बाद तेजी से भाग निकला. मां के शोर मचाने पर लोग दौड़े लेकिन, कुछ पता नहीं चला. सुबह घर से काफी दूरी बच्ची के कपड़े व ब्रेसलेट मिला. इसके बाद मासूम का अधखाया शव बरामद हुआ.

पांच वर्षीय मासूम को बना चुका है निवाला: तीन दिन पहले मंझारा तौकली ग्राम में घर में खाना खा रही 5 वर्षीय मासूम ज्योति पुत्री रंजीत को भेड़िया उठा कर ले गया था. जिसका शव घर से करीब 500 मीटर पर मिला था.

मासूम ज्योति को भेड़िये ने बनाया था निवाला
मासूम ज्योति को भेड़िये ने बनाया था निवाला (Photo Credit; ETV Bharat)

बुजुर्ग महिला पर किया हमला: बौंडी थाना क्षेत्र इलाके में भेड़िये ने गुरुवार रात मंझारा तौकली बभननपुरवा की रहने वाली 60 वर्षीय शिव प्यारी पत्नी राजित राम यादव को उनके घर के पास हमला कर घायल कर दिया. घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है. डॉ. रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि महिला के गले व सिर में गंभीर जख्म हैं.

भेड़िये ने युवक को किया घायल: सिपहिया हुलास ग्राम निवासी आदर्श शुक्ला (18) पुत्र देवचंद शुक्ला ने बताया कि वह गुरुवार रात चारपाई पर लेटा था, तभी अचानक भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया. शोर मचाने पर भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया. लगातार हो रहे भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों को अभी तक पकड़ने के लिए कोई भी इतंजाम नहीं किया गया है.

भेड़िये को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा: इन घटनाओं के बाद डीएफओ बहराइच राम सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है. उन्होंने बताया कि अन्य जनपदों से टीमों को बुलाया गया है. ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. साथ ही भेड़िये को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है.

Last Updated : September 12, 2025 at 4:35 PM IST

