रोहतक में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, सीवर की सफाई के वक्त हादसा, गांव में मातम - DIED BY POISONOUS GAS IN ROHTAK

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 14, 2025 at 12:08 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 12:59 PM IST 2 Min Read

रोहतक: जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां सीवर की गैस के चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वालों में पिता और उनके दो बेटे शामिल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना पाकर टीम मौके पर पहुंची और सीवर से तीनों के शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सीवर सफाई के दौरान हुआ हादसा: दरअसल, ये घटना रोहतक जिले के मजरा गांव की है. गांव माजरा में सीवर की सफाई करते वक्त एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पिता और उसके दो बेटे शामिल है. स्थानीय लोगों की मानें तो तीनों अपने घर के बाहर का सीवर साफ करने के लिए गए थे. इस दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई. रोहतक में सीवर की गैस से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, (ETV Bharat)

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: जानकारी के बाद कई लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी.सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को सीवर से बाहर निकाला. साथ ही पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया है. पिता और दो बेटों की मौत (ETV Bharat) पिता के गिरने के बाद बचाने गए थे दो बेटे: मृतक के पड़ोसी राजेश ने बताया कि गांव माजरा निवासी महाबीर के घर के बाहर सीवर ओवरफ्लो चला रहा था. बुधवार सुबह महाबीर सीवर का ढक्कर हटाने लगा तो वह सीवर में गिर गया. यह देखकर उसका बेटा दीपक अपने पिता महाबीर को निकालने के लिए सीवर में उतरा तो वह भी गैस की चपेट में आ गया. इसके बाद दूसरा बेटा लक्ष्मण भी सीवर में उतर गया. तीनों काफी देर तक बाहर नहीं आए. यह देखकर परिजनों ने शोर मचाना शुरू किया. इसके बाद हमने पुलिस और दमकल विभाग के सूचना दिया. "मेरे पति और दो बेटे सीवर साफ कर रहे थे. तीनों की मौत हो गई. दोनों बेटे पिता को सीवर से निकालने गए थे, फिर नहीं लौटे."- मृतक की पत्नी बता दें कि फिलहाल पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया है. वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. ये भी पढ़ें:हरियाणा के पानीपत में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप

