ETV Bharat / state

गिरिडीह में सड़क हादसे में तीन की मौत, दुर्गा पूजा के लिए लौट रहे थे घर

गिरिडीह: उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक और सवारी वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारी वाहन क्षतिग्रस्त होकर सड़क के किनारे पलट गया. दूसरी तरफ ट्रक भी सड़क किनारे पलट गया. घटना शुक्रवार दोपहर की है. हादसे के बाद घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया गया जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. सूचना मिलने पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरांव भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए घायलों का हाल जानने सदर अस्पताल भी पहुंचे.

ऐसे हुई घटना

जानकारी के अनुसार यात्रियों को लेकर सवारी वाहन गिरिडीह से धनबाद की तरफ जा रहा था, जबकि उल्टी दिशा से ट्रक आ रहा था. तेज रफ्तार के कारण दोनों वाहन आपस में टकरा गए. जिसके बाद घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया. इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोग रुके और सवारी वाहन में फंसे यात्रियों को निकाला गया. इस बीच हादसे की जानकारी एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के साथ साथ ताराटांड पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही एसडीपीओ ने तुरंत ही ताराटांड थाना प्रभारी को मौके पर भेजा और खुद ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गए.

घर लौट रहे तीन मजदूरों की मौत (Etv Bharat)

त्योहार मनाने घर जा रहे थे सभी मजदूर