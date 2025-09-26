ETV Bharat / state

गिरिडीह में सड़क हादसे में तीन की मौत, दुर्गा पूजा के लिए लौट रहे थे घर

गिरिडीह में ट्रक और सवारी वाहन के बीच हुई जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

THREE LABOURER DIED IN GIRIDIH
हादसे के बाद पलटा ट्रक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक और सवारी वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारी वाहन क्षतिग्रस्त होकर सड़क के किनारे पलट गया. दूसरी तरफ ट्रक भी सड़क किनारे पलट गया. घटना शुक्रवार दोपहर की है. हादसे के बाद घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया गया जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. सूचना मिलने पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरांव भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए घायलों का हाल जानने सदर अस्पताल भी पहुंचे.

ऐसे हुई घटना

जानकारी के अनुसार यात्रियों को लेकर सवारी वाहन गिरिडीह से धनबाद की तरफ जा रहा था, जबकि उल्टी दिशा से ट्रक आ रहा था. तेज रफ्तार के कारण दोनों वाहन आपस में टकरा गए. जिसके बाद घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया. इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोग रुके और सवारी वाहन में फंसे यात्रियों को निकाला गया. इस बीच हादसे की जानकारी एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के साथ साथ ताराटांड पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही एसडीपीओ ने तुरंत ही ताराटांड थाना प्रभारी को मौके पर भेजा और खुद ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गए.

घर लौट रहे तीन मजदूरों की मौत (Etv Bharat)

त्योहार मनाने घर जा रहे थे सभी मजदूर

मृतकों और घायलों के मामले में जानकारी देते हुए विधायक प्रतिनिधि फरदीन अहमद ने बताया कि गांडेय के बजगुंदा पंचायत के मजदूर काम करने के लिए हजारीबाग गए थे. दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी वापस लौट रहे थे. हजारीबाग से गिरिडीह लौटे फिर धनबाद जाने वाली सवारी वाहन पर सवार होकर अहिल्यापुर मोड़ के लिए निकले थे. लेकिन रास्ते में तेज रफ़्तार ट्रक ने धक्का मार दी. इस घटना में तीन मजदूर नंद किशोर (47 वर्ष), कमल (38 वर्ष) और जगदीश भोक्ता (45 वर्ष) की मौत हो गई जबकि संजीत, किसान भोक्ता, बगलू भोक्ता और रामू भोक्ता घायल हैं. दो घायल की स्थिति गंभीर है जिन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है बाकी परिजनों के साथ हम खड़े हैं.

Three labourers died in road accident
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त यात्री वाहन (Etv Bharat)

ट्रक और सवारी वाहन के बीच टक्कर हुई है. घटना में तीन लोगों की मौत हुई है. चार लोग घायल हुए है, जिनका इलाज चल रहा है आगे घटना की जांच चल रही है: जीतवाहन उरांव, एसडीपीओ

ये भी पढ़ें- रामगढ़ में बस-ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर, ट्रक ड्राइवर की स्थिति नाजुक

रांची में स्कूल बस और स्कूटी में टक्कर, मंदिर जा रही छात्रा को रौंदा, बाल बाल बचा छोटा भाई

रामगढ़ के चुटूपालू घाटी पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, ट्रक के उड़े परखच्चे

For All Latest Updates

TAGGED:

गिरिडीह में तीन मजदूरों की मौतTHREE LABOURER DIED IN GIRIDIHNEW ROAD ACCIDENT IN GIRIDIHसड़क हादसे में तीन मजदूरों की मौतTHREE LABOURER DIED IN GIRIDIH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.