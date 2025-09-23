ETV Bharat / state

सुलतानपुर में मकान का लिंटर गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल; गैस कटर से काटकर निकाले शव

सुलतानपुर में मकान का लिंटर गिरने से 3 मजदूरों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 23, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : September 23, 2025 at 12:41 PM IST

सुलतानपुर: एक निर्माणाधीन मकान का लिंटर ढहने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. कई मजदूर मलबे में दब गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया और घायलों को सीएचसी, गंभीर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. मलबे में दबे तीन मजदूरों को SDRF टीम ने गैस कटर से काटकर शव बाहर निकाले. जबकि चार घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. यह दुर्घटना लंभुआ थाना क्षेत्र के धुरिया गांव की है. हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष, एसपी कुंवर अनुपम सिंह, सीडीओ अंकुर कौशिक, एडीएम प्रशाशन गौरव शुक्ला, एएसपी अखंड प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली. प्रभारी निरीक्षक संदीप राय ने बताया कि जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. मकान के मलबे से 4 लोगों को निकालकर सीएचसी भेजा गया. इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है. जिलाधिकारी सुलतानपुर का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)

