तेज रफ्तार बस ने तीन लोगों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे का वीडियो आया सामने

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ सड़क हादसा : बिल्डिंग से बाहर निकला पहला व्यक्ति गाड़ी का गेट खोलता और उसके पीछे आए दो व्यक्ति अपने हाथ में कुछ लेकर आ रहे थे. जैसे ही दोनों व्यक्ति गाड़ी के पास पहुंचते है, तभी पीछे से आ रही बस अचानक तीनों को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर मारने के बाद बस वहीं पर रूक जाती है.

24 सितंबर सुबह 8.50 बजे की घटना: हादसा मंगलवार 24 सितंबर का है. सीसीटीवी में हादसे का समय सुबह करीब 8.50 दिख रहा था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा घंटाघर के पास राजपुर रोड पर हुआ. सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक के बाद एक कुल तीन लोग एक बिल्डिंग में से निकलते है. बिल्डिंग के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी.

देहरादून : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है. देहरादून में बेकाबू बस ने तीन लोगों को कुचल दिया. इस हादसे का सीसीटीवी (क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न) वीडियो भी सामने आया है. इस हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए है.

घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया: इस घटना के बाद मौके पर भीड़ लग जाती है. इस हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते है. जिन्हें वहां मौजूद लोग साइड में बैठाते है. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने सबसे पहले हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया.

पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली: वहीं इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए शहर कोतवाली प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि हादसा कोतवाली क्षेत्र का है. अभी तक मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है. तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

इसी तरह का एक हादसा बुधवार को भी हुआ था. देहरादून-दिल्ली हाईवे पर डाट मंदिर की ओर जा रहे बाइक सवार तीन छात्र रोडवेज बस की चपेट में आ गए थे. इस हादसे में तीनों छात्रों के पैर कुचल गए थे. पुलिस ने तीनों को देहरादून के अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घायलों का नाम लक्ष्य सैनी, कपिल और गुविंदर निवासी बिहारीगढ़ सहारनपुर यूपी है. तीनों छात्र स्कूली में पढ़ाई करते है. इस हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टरसवारियों से भरी बस छोड़कर फरार हो गए थे. पुलिस ने रोडवेज बस को अपने कब्जे में लिया था. इस मामले में थाना क्लेमन टाऊन प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि लक्ष्य सैनी के परिजनों द्वारा आज शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस फरार चालक और परिचालक की तलाश में जुट गई है.

