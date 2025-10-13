ETV Bharat / state

बिहार में तीन सिलेंडर ब्लास्ट.. आधा दर्जनभर लोग झुलसे, चार दुकानें जलकर राख

बेतिया:बिहार के बेतिया के मझौलिया में एक भयानक हादसा सामने आया है, जहां एक मिठाई की दुकान में एक साथ तीन गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई. यह घटना मझौलिया चीनी मिल के ठीक सामने पुराने पोस्ट ऑफिस के पास हुई. आग की लपटों ने देखते ही देखते चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई.

कैसे लगी आग?: जानकारी के अनुसार, आशीष मिष्ठान भंडार में मिठाई बनाने के दौरान अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि पास की अन्य दुकानों तक पहुंच गई. इस दौरान एक के बाद एक तीन गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग (ETV Bharat)

चार दुकानें जलकर राख: इस भीषण आग में आशीष मिष्ठान भंडार के साथ-साथ सोनू अंडा दुकान, रहमतुल्लाह का सैलून और एक अन्य दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई. विस्फोट और आग की वजह से लाखों रुपये का सामान नष्ट हो गया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था.