झालावाड़: गणेश विसर्जन देखने गए तीन दोस्त नदी में डूबे, दो बचाए गए, एक लापता

झालावाड़ में गणेश विसर्जन देखने पहुंचे तीन दोस्त नदी में डूबे. दो को बचा लिया गया. एक किशोर की तलाश देर रात तक जारी रही.

गणेश विसर्जन देखने गए तीन दोस्त नदी में डूबे
किशोर की तलाश जारी (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 10:14 PM IST

झालावाड़: जिले के मिश्रौली कस्बे में गणेश विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया. आकखेड़ी ग्राम पंचायत के हरिपुरा (नलखाड़ी) निवासी तीन दोस्त आहू नदी में दूसरे गांव का गणेश विसर्जन देखने पहुंचे थे. इसी दौरान तीनों ने नदी में नहाने का फैसला किया, लेकिन नहाते-नहाते वे गहराई में चले गए और डूबने लगे.

अफरा-तफरी के बीच दो को बचाया गया: ग्रामीणों ने शोर सुनकर तुरंत पानी में छलांग लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, तीसरा किशोर गहराई में समा गया और उसका कोई पता नहीं चल सका. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और भीड़ इकट्ठा हो गई.

लापता किशोर की तलाश जारी: गांव के सरपंच नाथूसिंह ने जानकारी दी कि लापता किशोर का नाम अंकुश राठौड़ पुत्र बालचंद राठौड़ (17) है. वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था. घरवालों को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया. मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. पूरे गांव में मातम पसर गया है और ग्रामीण बड़ी संख्या में परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे.

प्रशासन और SDRF की टीम जुटी: घटना की सूचना पर मिश्रौली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं तहसीलदार अब्दुल हाफिज और मंडल अध्यक्ष मांगू सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. SDRF की टीम ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया और देर शाम तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया. टीम ने कई घंटों तक नदी की तलाशी ली, लेकिन देर रात तक अंकुश का कोई सुराग नहीं मिला.

