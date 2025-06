ETV Bharat / state

तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत; बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे - NAWADA ROAD ACCIDENT

नवादा में सड़क दुर्घटना ( ETV Bharat )

नवादा: बिहार के नवादा के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के कचना मोड़ पर गुरुवार देर रात करीब 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन दोस्तों की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब पकरीबरावां के शांति नगर निवासी राजू कुमार और अमित कुमार, अपने दोस्त शेखपुरा जिले के शुंभका गांव निवासी विकास कुमार के साथ बाइक पर विशनपुर गांव से लौट रहे थे. तीखे मोड़ पर उनकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में तीन दोस्तों की गई जान: हादसे में दशरथ मिस्त्री के बेटे राजू कुमार और भरत मिस्त्री के बेटे अमित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उसे तुरंत सदर अस्पताल नवादा रेफर किया गया. हालांकि इलाज के दौरान विकास ने भी दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान देर रात करीब 12 बजे हो सकी, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई. तीन घरों का बुझ गया चिराग: घटना की खबर मिलते ही परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीबरावां पहुंचे, जहां माहौल गमगीन हो गया. मृतक राजू अपने पिता दशरथ मिस्त्री का बड़ा पुत्र था, जबकि अमित अपनी मां का इकलौता बेटा था. विकास भी अपने भाइयों में सबसे बड़ा था. इस हादसे ने तीनों परिवारों का चिराग बुझा दिया. क्या कहती है पुलिस?: पकरीबरावां प्रभारी थानाध्यक्ष स्नेहा कुमारी ने बताया कि रात्रि में सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दिया. फिलहाल पिजनों को शव सौंप दिया गया है. घटना के बाद से तीनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है. "घटना की सूचना मिलने के बाद रात में पुलिस मौके पर पहुंची. उस समय तक बाइक सवार दो लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गयी थी. वहीं एक जख्मी युवक को नवादा भेजा गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया. तीनों शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है."-स्नेहा कुमारी, प्रभारी थानाध्यक्ष, पकरीबरावां

