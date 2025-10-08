ETV Bharat / state

अनूपगढ़ हादसा: बचपन के तीन दोस्तों की एक साथ उठी अर्थियां, गांव में नहीं जला चूल्हा

अनूपगढ़-सूरतगढ़ हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में गांव 2 पीजीएम के तीन दोस्तों की मौत हो गई.

दोस्तों की एक साथ जली चिताएं
दोस्तों की एक साथ जली चिताएं (ETV Bharat Sri ganganagar)
October 8, 2025

श्रीगंगानगर: अनूपगढ़-सूरतगढ़ स्टेट हाईवे नंबर 94 पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. अनूपगढ़ के गांव 2 पीजीएम के तीन बचपन के दोस्त नरेश (21), मुखराम उर्फ कालू (19) और सुरेंद्र (20) की मौत हो गई. कार की सड़क पर खड़े ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें तीनों दोस्तों ने मौके पर और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में कार चालक जगदीश (28) और सुखदेव (19) गंभीर रूप से घायल हैं.

गांव में पसरा मातम, नहीं जले चूल्हे: बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे जब तीनों दोस्तों के शव एक साथ गांव पहुंचे, तो हर आंख नम हो उठी. गलियों में सन्नाटा छा गया और किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला. गांव के लोगों ने बताया कि बचपन से साथ खेलने वाले ये तीनों दोस्त अब अपनी अंतिम यात्रा में भी साथ चले गए.

एक घर से उठीं दो अर्थियां: मृतकों में नरेश और मुखराम चचेरे भाई थे, जो एक ही घर में रहते थे. नरेश मजदूरी करता था, जबकि मुखराम नाई का काम करता था. दोनों के शव जब एक साथ घर पहुंचे तो परिवार और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. परिजन बार-बार दोनों को उठने के लिए पुकारते रहे. सुरेंद्र के घर में भी कोहराम मच गया. उसकी दो बहनें रोते हुए बार-बार कह रही थीं, “भाई तू बिना बताए घर से क्यों गया…”.

हादसा देर रात हुआ: जैतसर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल शिवजी राणा ने बताया कि उन्हें रात करीब 2:45 बजे सूचना मिली कि 5 की पुली के पास एक कार ट्रक से टकरा गई है. मौके पर सुरेंद्र और नरेश की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मुखराम ने सूरतगढ़ अस्पताल में दम तोड़ दिया.

साथ निकले, साथ ही चले गए: गांव के रमेश कुमार ने बताया कि मंगलवार रात चारों दोस्त उनके घर आए थे और घूमने की बात कर रहे थे. रमेश ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने नरेश को जिद करके अपने साथ ले लिया. रात करीब 11:45 बजे सभी दोस्त कार में सवार होकर गांव से निकले और कुछ ही घंटे बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया.

एक साथ हुआ अंतिम संस्कार: बुधवार को गांव की कल्याण भूमि पर तीनों दोस्तों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. पूरे गांव की आंखों में आंसू थे और हर कोई यही कह रहा था कि “तीनों साथ खेले, साथ जिए और अब साथ ही चले गए.”

