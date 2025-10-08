ETV Bharat / state

अनूपगढ़ हादसा: बचपन के तीन दोस्तों की एक साथ उठी अर्थियां, गांव में नहीं जला चूल्हा

श्रीगंगानगर: अनूपगढ़-सूरतगढ़ स्टेट हाईवे नंबर 94 पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. अनूपगढ़ के गांव 2 पीजीएम के तीन बचपन के दोस्त नरेश (21), मुखराम उर्फ कालू (19) और सुरेंद्र (20) की मौत हो गई. कार की सड़क पर खड़े ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें तीनों दोस्तों ने मौके पर और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में कार चालक जगदीश (28) और सुखदेव (19) गंभीर रूप से घायल हैं.

गांव में पसरा मातम, नहीं जले चूल्हे: बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे जब तीनों दोस्तों के शव एक साथ गांव पहुंचे, तो हर आंख नम हो उठी. गलियों में सन्नाटा छा गया और किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला. गांव के लोगों ने बताया कि बचपन से साथ खेलने वाले ये तीनों दोस्त अब अपनी अंतिम यात्रा में भी साथ चले गए.

एक घर से उठीं दो अर्थियां: मृतकों में नरेश और मुखराम चचेरे भाई थे, जो एक ही घर में रहते थे. नरेश मजदूरी करता था, जबकि मुखराम नाई का काम करता था. दोनों के शव जब एक साथ घर पहुंचे तो परिवार और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. परिजन बार-बार दोनों को उठने के लिए पुकारते रहे. सुरेंद्र के घर में भी कोहराम मच गया. उसकी दो बहनें रोते हुए बार-बार कह रही थीं, “भाई तू बिना बताए घर से क्यों गया…”.

हादसा देर रात हुआ: जैतसर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल शिवजी राणा ने बताया कि उन्हें रात करीब 2:45 बजे सूचना मिली कि 5 की पुली के पास एक कार ट्रक से टकरा गई है. मौके पर सुरेंद्र और नरेश की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मुखराम ने सूरतगढ़ अस्पताल में दम तोड़ दिया.