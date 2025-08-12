ETV Bharat / state

BHU में MBBS की छात्रा से तीन पूर्व छात्रों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर पीटा - ASSAULT AND MOLESTATION BHU

प्रॉक्टीरियल बोर्ड की टीम ने घेरकर रोका और फिर पुलिस बुलाकर सौंपा, तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल

Etv Bharat
पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read

वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है. छात्रा मंगलवार की भोर तीन दोस्तों के साथ छात्रा लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रही थी. तभी बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोक कर भद्दे कमेंट किये और छेड़खानी का प्रयास किया. मौके पर पहुंची प्रॉक्टीरियल बोर्ड की टीम ने युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया.

दरअसल, विश्वविद्यालय परिसर की साइबर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए छात्रा गई थी. पढ़ाई के बाद तीन दोस्तों के साथ हॉस्टल के लिए लौट रही थी. तभी एमबीबीएस संकाय के चौराहे पर अचानक से एक बाइक पर सवार पर तीन युवक पहुंचे और बैरियर को पार करने की कोशिश करने लगे. इस दौरान उसके दोस्त भी पहुंच गए. बाइक सवारों ने अश्लीलता करते हुए कमेंट पास किया. इसके साथ ही छात्रा से छेड़खानी का भी प्रयास किये. जब लड़की के दोस्तों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की.

घटना देखकर प्रॉक्टीरियल बोर्ड की टीम मौके पहुंच गए और बैरिकेडिंग लगा करके कंट्रोल रूम के मदद से 3 जरिए तीनों युवकों को दबेच लिया. इसके बाद उन्हें लंका थाना भेज दिया गया. आरोपियों की पहचान राहुल, सुनील और चंदन यादव के रूप में हुई है, तीनों BHU के पूर्व छात्र रह चुके हैं.

डीसीपी गौरव बांसवाल ने बताया कि आज सुबह 3:30 की करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के तीन छात्र एक छात्रा साइबर लाइब्रेरी में BHU के अंदर से वापस अपने हॉस्टल की तरफ से आ रही थी. इस दौरान तीन बाहरी युवकों द्वारा एमबीबीएस के छात्र के साथ मारपीट, छात्रा के साथ छेड़खानी का प्रयास किया गया.

BHU की सिक्योरिटी ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर स्थानीय थाना को सौंप दिया. एमबीबीएस के छात्र ने लिखित तहरीर दी है.आरोपी को पकड़ लिया गया है, विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- पीलीभीत में मौलाना ने मदरसे में छात्रा से की रेप की कोशिश, झाड़ू लगाने के बहाने की अश्लील हरकत, पहले भी जा चुका है जेल

वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है. छात्रा मंगलवार की भोर तीन दोस्तों के साथ छात्रा लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रही थी. तभी बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोक कर भद्दे कमेंट किये और छेड़खानी का प्रयास किया. मौके पर पहुंची प्रॉक्टीरियल बोर्ड की टीम ने युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया.

दरअसल, विश्वविद्यालय परिसर की साइबर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए छात्रा गई थी. पढ़ाई के बाद तीन दोस्तों के साथ हॉस्टल के लिए लौट रही थी. तभी एमबीबीएस संकाय के चौराहे पर अचानक से एक बाइक पर सवार पर तीन युवक पहुंचे और बैरियर को पार करने की कोशिश करने लगे. इस दौरान उसके दोस्त भी पहुंच गए. बाइक सवारों ने अश्लीलता करते हुए कमेंट पास किया. इसके साथ ही छात्रा से छेड़खानी का भी प्रयास किये. जब लड़की के दोस्तों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की.

घटना देखकर प्रॉक्टीरियल बोर्ड की टीम मौके पहुंच गए और बैरिकेडिंग लगा करके कंट्रोल रूम के मदद से 3 जरिए तीनों युवकों को दबेच लिया. इसके बाद उन्हें लंका थाना भेज दिया गया. आरोपियों की पहचान राहुल, सुनील और चंदन यादव के रूप में हुई है, तीनों BHU के पूर्व छात्र रह चुके हैं.

डीसीपी गौरव बांसवाल ने बताया कि आज सुबह 3:30 की करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के तीन छात्र एक छात्रा साइबर लाइब्रेरी में BHU के अंदर से वापस अपने हॉस्टल की तरफ से आ रही थी. इस दौरान तीन बाहरी युवकों द्वारा एमबीबीएस के छात्र के साथ मारपीट, छात्रा के साथ छेड़खानी का प्रयास किया गया.

BHU की सिक्योरिटी ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर स्थानीय थाना को सौंप दिया. एमबीबीएस के छात्र ने लिखित तहरीर दी है.आरोपी को पकड़ लिया गया है, विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- पीलीभीत में मौलाना ने मदरसे में छात्रा से की रेप की कोशिश, झाड़ू लगाने के बहाने की अश्लील हरकत, पहले भी जा चुका है जेल

For All Latest Updates

TAGGED:

MOLESTATION IN BHUMBBS STUDENT MOLESTED IN BHUYOUTH MOLESTED GIRL MBBS STUDENTबीएचयू में छात्रा से छेड़छाड़ASSAULT AND MOLESTATION BHU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.