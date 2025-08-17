बस्ती: यूपी के बस्ती जिले के सोनहा थाना इलाके में बहन के साथ आए दिन हो रही छेड़खानी का विरोध करने आरोपी के घर गए भाई पर आरोपी और उसके परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान धारदार हथियार से युवक की तीन उंगलियां काट दी गई. युवक को गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहीं मामले में हिन्दू संगठन के सदस्यों ने जब कार्रवाई की मांग की उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दूसरे समुदाय के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को सोनहा इलाके के रहने वाले युवक को पता चला कि उसके बहन से दूसरे समुदाय का एक युवक आए दिन छेड़छाड़ कर रहा है, तो वह आरोपी की शिकायत करने उसके घर चला गया. शिकायत सुनते ही आरोपी और उसके परिजन युवक पर हमला कर दिया और उन्होंने गड़ासे से युवक की तीन उंगलियां काट कर अलग कर दी. हमले में गंभीर रूप से घायल को परिजन आनन-फानन में नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया है. पीड़ित की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

वहीं मामले की जानकारी जैसे ही विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह को मिली वो अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और घायल के परिजनों से बात की. इसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर असनहरा चौकी पहुंच गए. जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पांच आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की छापेमारी कर गिरफ्तारी भी कर ली है. एएसपी ने कहा कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि अपराधियों के खिलाफ कोई लापरवाही क्षम्य नहीं है, तहरीर के आधार पर एक किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप है और शिकायत करने पर उसके भाई पर जानलेवा हमला करने की बात सामने आई है, जिसमें सभी आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं और उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.



