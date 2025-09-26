ETV Bharat / state

सिरसा में 3 फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, रुपये डबल करने का लालच देकर करते थे ठगी

Fake SI Arrested In Sirsa: पुलिसकर्मी बन कर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Fake SI Arrested In Sirsa
पुलिस हिरास में फर्जी पुलिसकर्मी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
सिरसाः हरियाणा के सिरसा जिले में 3 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है. तीनों लोग जीप कम्पास सफेद रंग गाड़ी में सवार थे. गाड़ी पर नंबर प्लेट भी फर्जी लगी थी. सिविल लाइन थाना की गस्ती टीम को देखकर फर्जी पुलिसकर्मी गाड़ी के साथ भागने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन भाग नहीं पाये. गिरोह में शामिल लोग नोट दोगुना करने का झांसा देकर ठगते थे. जैसे ही गिरोह के लोग ग्राहक को अपने जाल में फांस लेते थे तो अन्य सदस्य पुलिस की नकली वर्दी पहनकर मौके पर रेड करते थे. नकली पुलिस को देखकर दोनों साइड के लोग मौके से भाग जाते थे. इसके बाद ये लोग पैसा लेकर मौके से भाग जाते थे. बाद में सभी मिलकर रुपये का बंटवारा करते थे.

पुलिस को देख भागने का कर रहा था प्रयासः सिरसा सिविल लाईन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि "महिला सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमारी टीम सहित भगत सिंह स्टेडियम, सिरसा के पास गश्त पर थीं. इस दौरान एक संदिग्ध जीप कम्पास आती हुई दिखाई दी. गाड़ी में चालक के अलावा दो व्यक्ति पुलिस वर्दी में सब इंस्पेक्टर और एएसआई बैठे दिखे. जैसे ही गाड़ी को रोका तो चालक गाड़ी को भगाने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने मौका नहीं दिया."

सिरसा में 3 फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार (Etv Bharat)

2 आरोपी जींद के और एक फतेहाबाद का है निवासी: सिरसा सिविल लाईन थाना प्रभारी ने बताया कि "गाड़ी रोकने के बाद पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम सुमेर और जींद जिले का निवासी बताया. दूसरे ने रामदिया उर्फ संदीप जीन्द का निवासी बताया. तीसरे व्यक्ति ने नरेश कुमार फतेहाबाद जिले के जाण्डली निवासी बताया. गाड़ी की जांच में डिक्की से असली नंबर प्लेट बरामद हुआ. आरोपियों के पास गाड़ी और वर्दी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं था. पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी नकली नंबर प्लेट और पुलिस वर्दियां कब्जे में ली. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना सिविल लाईन सिरसा में मामला दर्ज किया गया है."

2 आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामलेः पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गाड़ी की नकली नंबर प्लेट और पुलिस वर्दी का इस्तेमाल कर लोगों को डबल मुनाफा का लालच देकर गुमराह करके ठगी करते थे. थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. आरोपियों को गुरुग्राम और टोहाना ले जाकर गाड़ी खरीद और नकली नंबर प्लेट बनवाने के स्थान की निशानदेही करवाई जाएगी. थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस ने बताया कि "आरोपी सुमेर रामदिया और नरेश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत पहले भी मुकदमा दर्ज है. आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. आरोपी सुमेर को तीन दिन पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. वहीं आरोपी रामदिया और नरेश कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

