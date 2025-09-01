जोधपुर: मारवाड़ में मंगलवार भाद्रपद मास की दशमी तिथि को मेलों की त्रिवेणी है. इस दिन तीन बड़े लोक देवताओं के मेलों का आयोजन हो रहा है. इनमें लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती, तेजाजी महाराज का बलिदान दिवस और वृक्षों की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले 363 लोगों की स्मृति में आयोजित होने वाला विश्नोई समाज का खेजड़ली मेला शामिल है.

पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई ने बताया कि खेजड़ली में विश्नोई समाज के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए एकत्रित होंगे और खेजड़ी बचाने का संकल्प लेंगे. उन्होंने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जंभेश्वर पर्यावरण अनुसंधान पीठ में तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ. इस सम्मेलन में आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल को 'गुरु जंभेश्वर सम्मान' से सम्मानित किया गया.

पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)

यज्ञ में दी जाएंगी आहुतियां: खेजड़ली गांव में पर्यावरण प्रेमियों की स्मृति में बरसों से मेले का आयोजन हो रहा है. इसमें देशभर से विश्नोई समाज के लोग पहुंचकर यज्ञ में आहुतियां देंगे. सोमवार को अखिल भारतीय विश्नोई जीव रक्षा सभा के संतों की उपस्थिति में खेजड़ली स्मारक पर 363 दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई. सोमवार को ध्वजारोहण के साथ ही मेला शुरू हो गया. इस मेले में समाज की महिलाएं सोने के भव्य आभूषण पहनकर शामिल होती हैं.

समाप्त होगा मारवाड़ का कुंभ: लोक देवता बाबा रामदेव का रामदेवरा में आयोजित होने वाला मेला, जिसमें पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, भाद्रपद की द्वितीया से शुरू होता है. दशमी के दिन यह मेला अपने चरम पर होता है और इसी दिन समाप्त भी हो जाता है. इसके बाद श्रद्धालु वापस लौटने लगते हैं. मंगलवार को जोधपुर के मसूरिया मंदिर में सुबह मंगला आरती हुई. यहां पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही रही.

तेजाजी महाराज के मेले में जाट समाज का जमावड़ा: नागौर जिले के खरनाल में वीर तेजाजी के स्मारक पर आयोजित हो रहे मेले में जाट समाज के लोग जुटते हैं. तेजाजी ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. इस दिन यहां एक बड़ी सभा का आयोजन भी होता है, जिसमें कई राजनीतिक संदेश भी दिए जाते हैं. जाट समाज के हर दल के नेता यहां आते हैं. साथ ही, प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाता है.

आईआईटी निदेशक को गुरु जंभेश्वर सम्मान: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जंभेश्वर पर्यावरण अनुसंधान पीठ में सोमवार से शुरू हुए सम्मेलन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को 'गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025' से सम्मानित किया गया. आईआईटी जोधपुर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन के लिए अमृत कुंड स्थापित किए हैं. परिसर में 300 से अधिक हिरणों और समृद्ध रेगिस्तानी वनस्पतियों के साथ 852 एकड़ जैव विविधता को संरक्षित किया गया है.