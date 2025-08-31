नई दिल्ली/गाजियाबाद: रविवार सुबह-सुबह गाजियाबाद में तीन स्थानों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पांच बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं जबकि दो बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

पहली मुठभेड़ थाना लिंक रोड क्षेत्र के रेलवे पुल के पास तड़के करीब सुबह 5:30 के आसपास हुई. चेकिंग के दौरान पुलिस को ब्रेजा और स्विफ्ट गाड़ी आती हुई दिखाई दीं. पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया लेकिन नहीं रुके. पुलिस टीम द्वारा दोनों गाड़ियों का पीछा किया गया. दोनों गाड़ियों में सवार बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की. तभी राधा कुंज कॉलोनी में बंद रास्ते पर कार सवार बदमाशों ने खुद को पुलिस से घिरता देख गाड़ियों से उतरकर स्विफ्ट और ब्रेजा कार की आड़ लेकर फायर किए. पुलिस द्वारा आत्मरक्षक जवाबी कार्यवाही में ब्रेजा और स्विफ्ट कार अवार्ड ड्राइवर के पैर में गोली लगने से घायल हो गए.

श्वेता कुमारी यादव, सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद (ETV Bharat)

पहले मुठभेड़ में दो शातिर चोर गिरफ्तार:

"मुठभेड़ के दौरान फारुख सलमानी और शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया गया है. गिरफ्तार आरोपी फारूक और शाहनवाज शातिर किस्म के चोर हैं. जो दिल्ली एनसीआर में अधिकतर मारुति की गाड़ियों को चोरी करते हैं. उत्तराखंड, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और गौतम बुध नगर में फारूक पर कुल 19 मुकदमे और शाहनवाज पर 13 मुकदमे दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे और चोरी की दो गाड़ियां बरामद की गई है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है." -श्वेता कुमारी यादव, सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद-

दूसरे मुठभेड़ में दो गिरफ्तार, अवैध हथ्यार जब्त: दूसरी मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे थाना कवि नगर क्षेत्र में हुई. कवि नगर थाने के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल और कार पर सवार आते दिखाई दिए. संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया. मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया जबकि चार पहिया वाहन मुड़ न पाने के चलते वहां से उतरकर दो व्यक्ति पैदल भागे और पुलिस टीम से खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों गुड्डू और हेम सिंह के पैर में गोली लगी है. जबकि मोनू शर्मा को मौका से गिरफ्तार किया गया है.

भास्कर वर्मा, एसीपी कवि नगर, गाजियाबाद (ETV Bharat)

"मुठभेड़ के दौरान गुड्डू सैफी, भीम सिंह और मोनू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. दोनों भाइयों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिरफ्तार आरोपियों पर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, स्विफ्ट गाड़ी, मोटरसाइकिल और नेपाली करेंसी बरामद हुई है. अन्य अपराधी इतिहास की जानकारी की जा रही है."-भास्कर वर्मा, एसीपी कवि नगर, गाजियाबाद-

तीसरी मुठभेड़: तीसरी मुठभेड़ गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में हुई. चेकिंग के दौरान पुलिस को मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस को देख मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों ने पुलिस फोर्स पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जबकि दूसरे बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया है. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसीपी कवि नगर भास्कर वर्मा के मुताबिक, "पुलिस मुठभेड़ के दौरान रवि और राजू को गिरफ्तार किया गया है. मुठभेड़ के दौरान रवि के पैर में गोली लगी है. गिरफ्तार आरोपी रवि पर विभिन्न स्थानों में चोरी और लूट के कुल चार मुकदमे दर्ज हैं जबकि राजू पर दो मुकदमे दर्ज हैं. दोनों छात्र कसम के बदमाश है जो कि क्षेत्र में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं."



