सुकमा: सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तीन खूंखार नक्सली पकड़े गए हैं. इनमें से एक माओवादी पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पकड़े गए तीनों नक्सली 23 जून 2024 को तिम्मापुरम में बड़ी घटना में शामिल थे. 201 कोबरा वाहिनी की गाड़ी आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गई थी. इस घटना में दो जवान शहीद हो गए थे.

सुकमा पुलिस के जवान और सीआरपीएफ की कार्रवाई: नक्सल ऑपरेशन एक सटीक खुफिया इनपुट के आधार पर अंजाम दी गई. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना जगरगुंडा पुलिस, टेकलगुड़ेम कैंप, सिलगेर कैंप और 150वीं वाहिनी सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला. जंगलों और पगडंडियों से होते हुए बल ने ग्राम अलीगुड़ा और जोनागुड़ा में दबिश दी, जहां से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया. अभियान में शामिल जवानों ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान हल्का तनाव जरूर था, लेकिन किसी प्रकार की मुठभेड़ की नौबत नहीं आई.

आईईडी विस्फोट की साजिश में शामिल थे तीनों नक्सली: गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान सोड़ी नंदू उर्फ भीमा (मिलिशिया कमांडर), पुनेम कोसा और मड़कम पोदिया के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ थाना जगरगुंडा में हत्या, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत गंभीर प्रकरण दर्ज हैं. पूछताछ में इन आरोपियों ने न केवल नक्सल संगठन में अपनी सक्रिय भूमिका स्वीकार की, बल्कि यह भी कबूल किया कि वे आईईडी विस्फोट की साजिश और क्रियान्वयन में सीधे तौर पर शामिल थे. उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक बैटरी भी बरामद की गई है, जो उस दर्दनाक हमले की गवाही देती है.

जिला पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा, "यह कार्रवाई नक्सलियों के मनोबल को तोड़ेगी और संदेश देगी कि कोई भी अपराधी चाहे जितना दूर या छिपा हो, अंततः न्याय के कटघरे में लाया जाएगा."

तीनों नक्सली पहुंचे जेल: गिरफ्तार तीनों आरोपियों को विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. पुलिस को उम्मीद है कि इनसे मिली जानकारी के आधार पर नक्सल संगठन की कई और गतिविधियों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा.