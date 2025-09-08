फरीदाबाद में दम घुटने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत, एक की हालत गंभीर, AC फटने से हुआ हादसा
फरीदाबाद में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई. एक की हालत गंभीर बनी हुई है.
Published : September 8, 2025 at 10:01 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 12:33 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में कल देर रात एक घर में एसी फटने से आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में धुंआ-धुंआ हो गया. धुंआ भरने से दम घुटने पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
दम घुटने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत: दरअसल, ये पूरी घटना फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके की है. यहां चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल में AC ब्लास्ट होने के चलते आग लग गई. आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. उस मकान में रह रहे दंपति ने बाहर निकल कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दूसरी मंजिल पर आग का धुंआ घुस गया, जिसके चलते दूसरी मंजिल पर सो रहा पूरा परिवार उस धुएं की चपेट में आ गया. धुंए में दम घुटने से दूसरे मंजिल पर सो रहे परिवार के मुखिया सचिन कपूर, पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर की मौत हो गई. साथ ही उनके पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई. वहीं, दूसरे कमरे में सो रहे बेटे ने अपनी जान किसी तरह बाहर निकल कर बचाई. हालांकि उसकी हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बेटे की हालत गंभीर: इस पूरे मामले में पड़ोसी मयंक ने बताया, " तकरीबन डेढ़ दो बजे एसी में ब्लास्ट हुआ. हालांकि लोगों को बाद में पता चला. पहले फ्लोर वाले तो बच गए. हालांकि दूसरे फ्लोर में आग का धुंआ काफी तेजी से जा रहा था. सेकेंड फ्लोर वाले भैया चिल्ला रहे थे. हम जब तक वहां पहुंचे उनकी मौत हो चुकी थी. हालांकि उनके बेटे की जान बची. लेकिन वो अभी आईसीयू में है. ये पूरा चार मंजिला बिल्डिंग है. पहले में आग लगी है. दूसरे मंजिला पर रहने वाले घर के तीन सदस्यों और एक कुत्ते की मौत हो गई है. तीसरे मंजिला पर ऑफिस था. चौथे मंजिला वाले सुरक्षित हैं. आग लगने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम लेट पहुंची. क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था. आग फैलने से धुंआ फैलने लगा और दम घुटने से तीनों की मौत हो गई."
धमाके से खुली नींद: वहीं, पड़ोस में रहने वाली एक अन्य महिला ने कहा कि, "धमाके से हमारी आंख खुली थी. आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई है. एक कुत्ते की मौत हो गई."
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. मृतक परिवार में एक बेटा बचा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उसका इलाज जारी है.
