मणिमहेश गए तीन श्रृद्धालुओं की मौत, यात्रा पर अस्थाई तौर पर लगी रोक - THREE DEVOTEES DIED IN MANIMAHESH

मणिमहेश यात्रा पर गए तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई. तीनों के शवों को आज भरमौर लाया जाएगा.

मणिमहेश यात्रा पर गए तीन श्रद्धालुओं की मौत
मणिमहेश यात्रा पर गए तीन श्रद्धालुओं की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 1:50 PM IST

चंबा: मणिमहेश यात्रा पर गए पठानकोट के दो और गुरदासपुर के एक श्रद्धालु की मौत हो गई. आरंभिक तौर पर तीनों श्रद्धालुओं की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी को माना जा रहा है. बहरहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भरमौर लाया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक पठानकोट के 18 वर्षीय अमन को रविवार रात कमल कुंड से रेस्क्यू किया गया था और गौरीकुंड में जांच के दौरान उसे मृत पाया गया. दूसरे श्रद्धालु की मौत कुगती ट्रैक पर हुई है. उसके शव को माउंट ट्रेनिंग, एनडीआरएफ की टीम भरमौर लेकर आई. मृतक की पहचान 18 वर्षीय रोहित निवासी पठानकोट के तौर पर हुई बताई गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति को धनछो में मृत अवस्था में पहुंचाया गया है, जिसकी पहचान पंजाब के गुरदासपुर निवासी अनमोल के तौर पर हुई है. पुलिस थाना प्रभारी भरमौर बाबू राम शर्मा ने बताया कि तीनों शवों को भरमौर लाया जा रहा है. आरंभिक तौर पर मौत की बजह ऑक्सीजन की कमी मानी जा रही है.

अस्थाई तौर पर स्थगित हुई है यात्रा

उधर, एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने कहा कि 'पिछले कल से ही मणिमहेश यात्रा पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी गई है. श्रद्धालुओं को सुरक्षा की दृष्टि के चलते सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने के लिए कहा गया है. चंबा भरमौर नेशनल हाईवे कलसूंई, जांगी और दुर्गेठी में बंद है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप है. मणिमहेश जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है, जब तक मौसम में सुधार नहीं होता है यात्रा पर अस्थाई तौर से रोक रहेगी.'

कई श्रद्धालु रास्तों में फंसे

बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. जगह-जगह लैंडस्लाइड होने के चलते रास्ते बंद हो गए हैं. कई जगह मणिमहेश यात्री बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं. स्थानीय लोगों द्वारा अलग-अलग जगह पर यात्रियों के लिए ठहरने व खाने-पीने का बंदोबस्त भी करवाया जा रहा है. प्रशासन ने सभी मणिमहेश आने-जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जहां पर भी है मौसम के अनुकूल होने तक सुरक्षित स्थानों पर टिके रहें.

