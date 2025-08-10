गौरेला पेंड्रा मरवाही: जल्दबाजी और लापरवाही कई बार हादसों को दावत देती है. कुछ ऐसा ही हुआ है जीपीएम में जहां तेज रफ्तार बाइक पहले से तो सड़क पर बैठी गाय से टकराई. फिर बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है जिसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफर किया गया है. हादसे के शिकार हुए सभी लोग एक ही बाइक पर बैठकर गांव लौट रहे थे. गौरेला पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है.

हादसे में 3 की मौत: हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि एक ही बाइक पर कुल 4 लोग सवार थे. जिसमें 2 भाई बहन और 2 रिश्तेदार शामिल हैं. हादसे के शिकार सभी लोग मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पौड़ी डीह गांव के रहने वाले हैं.

1 बाइक पर 4 लोग थे सवार: जानकारी के मुताबिक समीर आयाम अपने 2 रिश्तेदार सनी आयाम और सुरेश पोर्ते के साथ अपनी बहन दुर्गावती आयाम को लेने पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन गया था. समीर आयाम की बहन दुर्गावती आयाम मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रहकर पढ़ाई और पार्ट टाइम काम भी करती थी.

पोड़ी डीह के पास हुआ हादसा: बाइक सवार तीनों युवक दुर्गावती को लेकर जैसे ही पोड़ी डीह गांव के रास्ते पर निकले सड़क पर बैठी गाय से उनकी बाइक टकराई गई. टक्कर के बाद बाइक बेकाबू होकर पेड़ से जा भिड़ी. हादसे में तीन की मौत हो गई जबकि एक को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है.

हादसे में भाई बहन की मौत: हादसे में युवक समीर और बहन दुर्गावती की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों रिश्ते में सगे भाई बहन थे. वहीं खून से लथपथ युवक सनी आयाम की मौत अस्पताल में हो गई. चौथे घायल युवक सुरेश पोर्ते की हालत गंभीर बनी हुई है.

घायल युवक बिलासपुर रेफर: घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने बिलासपुर रेफर किया है. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी. सभी को सिर में गंभीर चोटें आई थी. पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पीएम कराया और फिर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिए.