लखनऊ में डायरिया से तीन मौत, हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, इन लक्षणों से करें पहचान - DIARRHEA IN LUCKNOW

लखनऊ के अस्पतालों में 20 अगस्त से अब तक डायरिया के 120 मरीज भर्ती कराए गए.

लखनऊ में डायरिया से तीन मौत
लखनऊ में डायरिया से तीन मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 12:23 PM IST

लखनऊ: लखनऊ में डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, लोकबंधु अस्पताल और बीआरडी अस्पताल में मरीज भर्ती हैं. इन अस्पतालों में गुरुवार की सुबह 10 बजे तक 143 मरीज भर्ती हुए हैं. वहीं, जानकीपुरम में तीन मरीजों की मौत हो गई है. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया. संक्रामक रोग प्रभावित जानकीपुरम सेक्टर-3 का स्वास्थ्य विभाग ने जायजा लिया. घरों का सर्वे किया. बुखार व डायरिया पीड़ितों की खोज की. वहीं, अस्पतालों के इमरजेंसी में गंभीर अवस्था में डायरिया के मरीज भर्ती हो रहे हैं. सीएमओ के मुताबिक उत्तर प्रदेश में डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या 2,200 पहुंच गई है.

बता दें कि संक्रामक रोग के रोकथाम को लेकर नगर निगम और जलकल विभाग का रवैया सुस्त बना हुआ था. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इलाके का निरीक्षण किया था. स्थानीय लोगों ने डिप्टी सीएम के सामने अफसरों के दावों की पोल खोल दी थी. डिप्टी सीएम ने अफसरों को इलाके की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद अफसरों ने राहत कार्य में तेजी शुरू की.

स्वस्थ्य विभाग का दावा है कि बुधवार को टीम ने 50 घरों का भ्रमण किया. क्षेत्र में डायरिया का कोई नया मरीज नहीं मिला है. क्षेत्र की स्थिति नियंत्रण में है. ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं जनसामान्य को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई. नगर मलेरिया इकाई की टीम द्वारा क्षेत्र में एंटीलार्वा रसायन का छिड़काव भी किया गया.


इमरजेंसी में आ रहे मरीज: बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि इस समय अस्पताल में डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या 35 फीसदी बढ़ गई है. बुधवार को इमरजेंसी में 13 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, वहीं गुरुवार सुबह 10 बजे तक इमरजेंसी में चार मरीज डायरिया के पहुंचे. बता दें कि इसी तरह से शहर के अन्य जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भी डायरिया के केस आ रहे हैं.

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह के मुताबिक, डायरिया पर रोक लगाने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम एक साथ काम कर रही है. जिन क्षेत्रों में डायरिया के अधिक मरीज सामने आ रहे हैं वहां पर एंटी फॉगिंग का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर जाकर क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है.

डायरिया को लेकर दहशत: इलाके के लोगों में अभी भी डायरिया को लेकर दहशत है. अभी भी तमाम लोग सप्लाई का पानी पीने से बच रहे हैं. पानी की बोतलें खरीद कर प्यास बुझा रहे हैं. जबकि घर की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सप्लाई का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं.

डायरिया: डायरिया एक पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जिसमें रोगी को दिन में तीन या उससे अधिक बार पतले या पानी जैसे दस्त होते हैं. ये शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की भारी कमी (डिहाइड्रेशन) पैदा कर सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है. दस्त कई दिनों तक रह सकता है और शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक पानी और लवणों से वंचित कर सकता है.

डायरिया के प्रकार

  • एक्यूट वॉटर डायरिया: सबसे सामान्य, जिसमें 1–2 दिन दस्त चलते हैं और शरीर से पानी तेजी से निकलता है.
  • इंफ्लेमेटरी डायरिया: मल में खून या म्यूकस आता है, पेट में तेज दर्द और बुखार होता है.
  • क्रॉनिक डायरिया: यह दो हफ्तों से ज्यादा चलता है और पाचन तंत्र की किसी गंभीर बीमारी का संकेत होता है.


इन लक्षणों से पहचानें

  • शुरुआती लक्षण में डायरिया से पीड़ित मरीज को बार-बार उल्टी, दस्त होता है.
  • पेट में अचानक से दर्द होना या ऐंठन महसूस होना.
  • बार-बार उल्टी आना या महसूस होना.
  • बुखार आना.
  • थकावट महसूस होना.
  • शरीर में दर्द होना.

इन बातों का रखें ख्याल

  • अपने दैनिक दिनचर्या में रोजाना बदलाव न करें
  • रोजाना योग व व्यायाम करें.
  • खाने में पोष्टिक आहार लें.
  • हरी साग सब्जी को खाएं.
  • गन्ने का रस, नींबू पानी एवं नारियल पानी का सेवन करें.
  • मौसमी फलों का सेवन करें.
  • इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है इसलिए पानी भरपूर मात्रा में यानी 3-4 लीटर पिएं.
  • रात का बचा हुआ भोजन न करें.
  • त्योहार पर अधिक तला-भुना और मसालेदार भोजन से बचें.
  • बाहर का जंक फूड नजरअंदाज करें.

