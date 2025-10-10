ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 17 अक्टूबर से तीन दिवसीय स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन, दिवाली से जुड़ी वस्तुओं की होगी बिक्री

दिवाली पर कुरुक्षेत्र में स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा. प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगा.

SWADESHI EXHIBITION IN KURUKSHETRA
कुरुक्षेत्र में तीन दिवसीय स्वदेशी प्रदर्शनी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 10, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्रः हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिवाली के अवसर पर तीन दिवसीय स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन होगा. यह आयोजन कुरुक्षेत्र केशव पार्क में आयोजित होगा. यह प्रदर्शनी 17 से 19 तारीख तक चलेगी, जो बिल्कुल फ्री होगा. इस प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी सभी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा. प्रदर्शनी में सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति है.

प्रदर्शनी में विदेशी वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं: कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ''देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, जिसको हम सब मिलकर सफल बनाएंगे. इसी कड़ी में हम दिवाली के अवसर पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं. प्रदर्शनी में दिवाली संबंधी सभी वस्तुएं जो स्वदेशी होगी, एक ही परिसर में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. प्रदर्शनी में विदेशी वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी.''

दिवाली पर स्वदेशी प्रदर्शनी (Etv Bharat)

महाभारत की थीम पर सजेंगे चौक: इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्पेशल स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. उसी के साथ गलियों में सड़कों को लेकर भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिन पर जल्द काम शुरू हो जाएगा. कुरुक्षेत्र के सभी चौक अब महाभारत की थीम पर सजाए जायेंगे. इसके लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया है.

कुरुक्षेत्र पूरी तरह से जाम रहित हो जाएगा: पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि "कुरुक्षेत्र को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास बनाने की रूपरेखा भी लगभग तैयार हो चुकी है. कुरुक्षेत्र जीटी रोड से बाईपास को निकाला जाएगा जो एनएचएआई के द्वारा बनाया जाएगा. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भी हरी झंडी दे दी गई है." उन्होंने कहा कि "बाईपास बनने से जहां कुरुक्षेत्र में जाम से निजात मिलेगी. वहीं आसपास के जमीन की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी. परियोजना के पूरा होने के बाद जो लोग पंजाब और कैथल की तरफ से उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. कुरुक्षेत्र पूरी तरह से जाम रहित हो जाएगा."

ये भी पढ़ें- दिवाली पर असमंजस: 20 या 21 अक्टूबर? जानिए किस दिन मनाई जाएगी दीपावली

For All Latest Updates

TAGGED:

SUBHASH SUDHAपूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधाSWADESHI EXHIBITION ON DIWALIकुरुक्षेत्र में स्वदेशी प्रदर्शनीSWADESHI EXHIBITION IN KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.