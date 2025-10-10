ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 17 अक्टूबर से तीन दिवसीय स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन, दिवाली से जुड़ी वस्तुओं की होगी बिक्री

कुरुक्षेत्रः हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिवाली के अवसर पर तीन दिवसीय स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन होगा. यह आयोजन कुरुक्षेत्र केशव पार्क में आयोजित होगा. यह प्रदर्शनी 17 से 19 तारीख तक चलेगी, जो बिल्कुल फ्री होगा. इस प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी सभी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा. प्रदर्शनी में सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति है. प्रदर्शनी में विदेशी वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं: कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ''देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, जिसको हम सब मिलकर सफल बनाएंगे. इसी कड़ी में हम दिवाली के अवसर पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं. प्रदर्शनी में दिवाली संबंधी सभी वस्तुएं जो स्वदेशी होगी, एक ही परिसर में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. प्रदर्शनी में विदेशी वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी.''