ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज, 48 टीमें ले रही हिस्सा

रांची में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गयी है.

Three day state level volleyball tournament started in Ranchi
राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 11:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ. इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की कुल 48 टीमें अंडर-17 और अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग में भाग ले रही हैं.

इस प्रतियोगिता के पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. अंडर-17 बालक वर्ग में रांची ने धनबाद को 2–0 से, गिरिडीह ने चतरा को 2–0 से, कोडरमा ने पूर्वी सिंहभूम को 2–0 से, साहिबगंज ने दुमका को 2–0 से और हजारीबाग ने गढ़वा को 2–0 से हराया.

अंडर-19 बालक वर्ग में सिमडेगा ने गुमला को 2–0 से, पश्चिमी सिंहभूम ने गिरिडीह को 2–1 से, दुमका ने पलामू को 2–1 से, देवघर ने गोड्डा को 2–1 से, धनबाद ने चतरा को 2–1 से और जामताड़ा ने लातेहार को 2–0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया.

Three day state level volleyball tournament started in Ranchi
वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी (ETV Bharat)

अंडर-17 बालिका वर्ग में पाकुड़ ने कोडरमा को 2–0 से, गुमला ने बोकारो को 2–0 से हराया. साहिबगंज को खूंटी के विरुद्ध वॉकओवर मिला. हजारीबाग ने जामताड़ा को 2–0 से और रांची ने देवघर को 2–0 से पराजित कर अगले राउंड में जगह बनाई. अंडर-19 बालिका वर्ग में पलामू ने दुमका को 2–0 से, हजारीबाग ने गढ़वा को 2–0 से, बोकारो ने लोहरदगा को 2–0 से और गोड्डा ने रामगढ़ को 2–0 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया.

इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, रांची के मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी नवीन कुमार झा उपस्थित रहे. विशिष्ट अतिथियों में निशिकांत पाठक (सीईओ, वॉलीबॉल महासंघ झारखंड), श्रीकांत पुरवार (एलएमसी सदस्य), पुष्पा हांसदा (सदस्य, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, रांची) और महासंघ के सचिव उत्तम राज शामिल हुए. सभी अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह नोडल अधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने किया.

Three day state level volleyball tournament started in Ranchi
राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज (ETV Bharat)

मुख्य अतिथि नवीन कुमार झा ने कहा कि पहले के समय में खेलों के महत्व और करियर के अवसरों की जानकारी सीमित रही. लेकिन आज की पीढ़ी में खेल के प्रति जुनून देखकर खुशी होती है.

Three day state level volleyball tournament started in Ranchi
राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत करते खिलाड़ी (ETV Bharat)

वॉलीबॉल महासंघ झारखंड के सीईओ निशिकांत पाठक ने खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी. वहीं, एलएमसी सदस्य श्रीकांत पुरवार ने कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यालय स्तर से खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि खेलो झारखंड का स्लोगन खेलेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे केवल नारा नहीं बल्कि झारखंड की नई सोच और दिशा का प्रतीक है.

Three day state level volleyball tournament started in Ranchi
राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों का अहम योगदान रहा. इस तीन दिवसीय आयोजन का उद्देश्य न केवल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है, बल्कि विद्यार्थियों में खेल और शिक्षा के संतुलन को भी मजबूत करना है.

इसे भी पढे़ं- रांची में 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजित, पहले दिन झारखंड का दबदबा, जीते 16 पदक

इसे भी पढ़ें- झारखंड के गांव-गांव में सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना, कागजों पर रफ्तार, धरातल पर सुस्ती

इसे भी पढ़ें- मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा अपग्रेडेशन, सीएम का निर्देश- खेल यूनिवर्सिटी खोलने की दिशा में उठाएं ठोस कदम

For All Latest Updates

TAGGED:

SPORTS NEWS JHARKHANDSTATE LEVEL VOLLEYBALL TOURNAMENTRANCHIझारखंड शिक्षा परियोजना परिषदVOLLEYBALL TOURNAMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.