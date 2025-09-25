ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज, 48 टीमें ले रही हिस्सा

रांचीः स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ. इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की कुल 48 टीमें अंडर-17 और अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग में भाग ले रही हैं.

इस प्रतियोगिता के पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. अंडर-17 बालक वर्ग में रांची ने धनबाद को 2–0 से, गिरिडीह ने चतरा को 2–0 से, कोडरमा ने पूर्वी सिंहभूम को 2–0 से, साहिबगंज ने दुमका को 2–0 से और हजारीबाग ने गढ़वा को 2–0 से हराया.

अंडर-19 बालक वर्ग में सिमडेगा ने गुमला को 2–0 से, पश्चिमी सिंहभूम ने गिरिडीह को 2–1 से, दुमका ने पलामू को 2–1 से, देवघर ने गोड्डा को 2–1 से, धनबाद ने चतरा को 2–1 से और जामताड़ा ने लातेहार को 2–0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया.

वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी (ETV Bharat)

अंडर-17 बालिका वर्ग में पाकुड़ ने कोडरमा को 2–0 से, गुमला ने बोकारो को 2–0 से हराया. साहिबगंज को खूंटी के विरुद्ध वॉकओवर मिला. हजारीबाग ने जामताड़ा को 2–0 से और रांची ने देवघर को 2–0 से पराजित कर अगले राउंड में जगह बनाई. अंडर-19 बालिका वर्ग में पलामू ने दुमका को 2–0 से, हजारीबाग ने गढ़वा को 2–0 से, बोकारो ने लोहरदगा को 2–0 से और गोड्डा ने रामगढ़ को 2–0 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया.

इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, रांची के मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी नवीन कुमार झा उपस्थित रहे. विशिष्ट अतिथियों में निशिकांत पाठक (सीईओ, वॉलीबॉल महासंघ झारखंड), श्रीकांत पुरवार (एलएमसी सदस्य), पुष्पा हांसदा (सदस्य, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, रांची) और महासंघ के सचिव उत्तम राज शामिल हुए. सभी अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह नोडल अधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने किया.