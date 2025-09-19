ETV Bharat / state

नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल: जनजातीय व्यंजनों की महक से सराबोर हुआ झीलों का शहर

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उदयपुर में ट्राईबल फूड फेस्टिवल का आयोजन. इस फूड फेस्टिवल में जनजातीय संस्कृति और खानपान की झलक दिखी.

उदयपुर में ट्राईबल फूड फेस्टिवल का आयोजन (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 5:51 PM IST

उदयपुर: झीलों के शहर उदयपुर को इस बार जनजातीय व्यंजनों की अनूठी खुशबू से भर दिया है. नगर निगम परिसर में शुरू हुआ तीन दिवसीय नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल- 2025 लोगों को स्वाद और संस्कृति की नई यात्रा पर ले जा रहा है. यह आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के अंतर्गत आयोजित किया गया है.

इस फेस्टिवल का उद्देश्य केवल स्वाद परोसना नहीं, बल्कि उन परंपरागत व्यंजनों को पुनर्जीवित करना है जो धीरे-धीरे आधुनिक जीवनशैली के बीच खोते जा रहे हैं. मिट्टी के बर्तनों में खदबदाती दाल-सब्जी, ढाक के पत्तों में सिकते मक्की के पानिये और महुआ के फूलों की मिठास यहां आने वाले हर शख्स को अपनी ओर खींच रही है.

नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल (ETV Bharat Udaipur)

मिट्टी, मिलेट और परंपरा का अनूठा संगम: फेस्टिवल का हर कोना विविधता में एकता की झलक दिखा रहा है. कोई मिट्टी के बर्तन में खाना परोस रहा है, तो कहीं बांस की सब्जी का स्वाद लोगों को चखने के लिए आकर्षित कर रही है. रागी, कोदरा और वटी जैसे मोटे अनाजों से बने व्यंजन, महुआ के फूलों के ढोकले और लड्डू लोगों की थाली तक पहुंच रहे हैं. गुजरात से आई पाक कलाकार सुमन ने बताया कि "यह आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है. हम अपनी संस्कृति और व्यंजन सीधे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं." कई कलाकारों ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन जनजातीय खानपान को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अहम जरिया हैं.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों का उत्साह: उदयपुर का यह फूड फेस्टिवल सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है. इसमें देश-विदेश से आए पर्यटक भी शामिल हो रहे हैं. स्थानीय निवासी राहुल ने उत्साह से कहा "हमने यहां छत्तीसगढ़ की खिचड़ी से लेकर राजस्थान की राबड़ी तक सबका स्वाद लिया. यह आयोजन वास्तव में अद्भुत है." पर्यटकों का मानना है कि बाजार में ऐसे स्वाद शायद ही मिलते हों. यहां का अनुभव उन्हें भारत की जड़ों से जोड़ रहा है.

National Tribal Food Festival
ट्राईबल फूड फेस्टिवल में 7 राज्यों के लोग शामिल हुए (ETV Bharat Udaipur)

मंत्री ने बताया सांस्कृतिक संगम: फेस्टिवल के उद्घाटन अवसर पर केबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि यह आयोजन केवल खानपान तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" की भावना को साकार करने वाला बताया. मंत्री ने जनजातीय खानपान को स्वास्थ्यवर्धक बताते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पारंपरिक खानपान को अपनाना जरूरी है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके और जीवन स्वस्थ रह सके.

ट्राईबल फूड फेस्टिवल
व्यंजनों का लुत्फ लेते लोग (ETV Bharat Udaipur)

गीत, नृत्य और संस्कृति का रंगारंग उत्सव: खानपान के साथ-साथ यहां संस्कृति का रंग भी बिखर रहा है. जनजातीय बालिकाओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया. टीआरआई निदेशक ओपी जैन ने समारोह में आए अतिथियों का स्वागत किया, वहीं विधायक ताराचंद जैन ने समारोह को संबोधित किया. इस मौके पर अधिकारी, विभिन्न राज्यों से आए पाक कलाकार और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे. मंच पर संस्कृति और स्वाद का यह मेल उत्सव को और भी खास बना रहा है.

ट्राईबल फूड फेस्टिवल
ट्राईबल फूड फेस्टिवल में खाना बनाती महिलाएं (ETV Bharat Udaipur)

जिन व्यंजनों ने खींचा सबका ध्यान: इस महोत्सव में हर राज्य अपने खास व्यंजन लेकर आया है. महाराष्ट्र की महादेव कोली जनजाति के मासवड़ी, डांगर भाकरी और कड़क माकरी. मध्यप्रदेश की बरेला जनजाति के लाल ज्वारी के लड्डू और जंगली मौसंबी भाजी. जम्मू-कश्मीर की गुज्जर जनजाति की कद्दू खीर. दादर एवं नगर हवेली की मांडोनी जनजाति का बांस का अचार. छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति की चापड़ा चटनी. राजस्थान की भील, मीणा और गरासिया जनजाति की कुलध की घूघरी, मक्की राब और महुआ के लड्डू. इन व्यंजनों ने न केवल स्वाद के नए आयाम दिए, बल्कि यह भी बताया कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर कितनी समृद्ध और विविध है.

ट्राईबल फूड फेस्टिवल
ट्राईबल फूड फेस्टिवल में पहुंचे मंत्री बाबूलाल खराड़ी (ETV Bharat Udaipur)

