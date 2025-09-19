ETV Bharat / state

नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल: जनजातीय व्यंजनों की महक से सराबोर हुआ झीलों का शहर

उदयपुर: झीलों के शहर उदयपुर को इस बार जनजातीय व्यंजनों की अनूठी खुशबू से भर दिया है. नगर निगम परिसर में शुरू हुआ तीन दिवसीय नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल- 2025 लोगों को स्वाद और संस्कृति की नई यात्रा पर ले जा रहा है. यह आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के अंतर्गत आयोजित किया गया है.

इस फेस्टिवल का उद्देश्य केवल स्वाद परोसना नहीं, बल्कि उन परंपरागत व्यंजनों को पुनर्जीवित करना है जो धीरे-धीरे आधुनिक जीवनशैली के बीच खोते जा रहे हैं. मिट्टी के बर्तनों में खदबदाती दाल-सब्जी, ढाक के पत्तों में सिकते मक्की के पानिये और महुआ के फूलों की मिठास यहां आने वाले हर शख्स को अपनी ओर खींच रही है.

नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- उदयपुर में नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल-2025: खराड़ी बोले, 'व्यंजनों के स्वाद के साथ हो रहा सांस्कृतिक संगम'

मिट्टी, मिलेट और परंपरा का अनूठा संगम: फेस्टिवल का हर कोना विविधता में एकता की झलक दिखा रहा है. कोई मिट्टी के बर्तन में खाना परोस रहा है, तो कहीं बांस की सब्जी का स्वाद लोगों को चखने के लिए आकर्षित कर रही है. रागी, कोदरा और वटी जैसे मोटे अनाजों से बने व्यंजन, महुआ के फूलों के ढोकले और लड्डू लोगों की थाली तक पहुंच रहे हैं. गुजरात से आई पाक कलाकार सुमन ने बताया कि "यह आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है. हम अपनी संस्कृति और व्यंजन सीधे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं." कई कलाकारों ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन जनजातीय खानपान को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अहम जरिया हैं.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों का उत्साह: उदयपुर का यह फूड फेस्टिवल सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है. इसमें देश-विदेश से आए पर्यटक भी शामिल हो रहे हैं. स्थानीय निवासी राहुल ने उत्साह से कहा "हमने यहां छत्तीसगढ़ की खिचड़ी से लेकर राजस्थान की राबड़ी तक सबका स्वाद लिया. यह आयोजन वास्तव में अद्भुत है." पर्यटकों का मानना है कि बाजार में ऐसे स्वाद शायद ही मिलते हों. यहां का अनुभव उन्हें भारत की जड़ों से जोड़ रहा है.