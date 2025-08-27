रांची: राजधानी रांची में 29 से 31 अगस्त तक मेगा खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राज्य भर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यह आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर झारखंड सरकार खेल और युवा मामले निदेशालय की ओर से होगा.

उद्घाटन और समापन

महोत्सव की शुरुआत 29 अगस्त की सुबह 10 बजे मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगी. उद्घाटन समारोह में झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि होंगे. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का समापन 31 अगस्त की शाम 5 बजे उसी स्थल पर होगा.

जानकारी देते खेल निदेशक शेखर जमुआर (Etv Bharat)

खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान

समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों का सम्मान है. निदेशालय ने बताया कि खिलाड़ी कल्याण कोष से लगभग 3 करोड़ रुपये से अधिक का नकद पुरस्कार राज्य के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दिया जाएगा. यह सम्मान उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देने के लिए होगा. राज्य सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को खेलों में बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी.

छह विधाओं में प्रतियोगिता

महोत्सव के दौरान छह प्रमुख खेलों—एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और तैराकी में मुकाबले आयोजित होगे. इसमें राज्य के उत्कृष्टता केंद्रों, आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों, डे बोर्डिंग केंद्रों, SAI, ISSPS और खेलो इंडिया केंद्रों से करीब 1100 खिलाड़ी भाग लेंगे. प्रतियोगिताओं का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है. इसके लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं.

स्पोर्ट्स स्थान हॉकी मोरहाबादी एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम और बरियातू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम फुटबॉल मंदिर मैदान मोरहाबादी और RIMS स्टेडियम बरियातू एथलेटिक्स बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी तीरंदाजी ऑक्सीजन पार्क, मोरहाबादी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम, मंदिर मैदान तैराकी एक्वेटिक स्टेडियम, होटवार

तकनीकी संचालन

प्रतियोगिताओं का तकनीकी प्रबंधन संबंधित राज्य खेल संघों को सौंपा गया है. अधिकारी बताते हैं कि इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का परीक्षण होगा बल्कि झारखंड के लिए भविष्य की प्रतिभाओं को भी चुना जाएगा.

राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक प्रेरणा है. यह महोत्सव खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच बनेगा और उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा. हमारी प्राथमिकता है कि झारखंड के हर कोने से खेल प्रतिभा उभरकर सामने आए और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करें: शेखर जमुआर, खेल निदेशक

खेल संस्कृति को बढ़ावा

आयोजन समिति के अनुसार, इस मेगा इवेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना है. निदेशालय का विश्वास है कि यह महोत्सव झारखंड में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और प्रतिभाओं को निखारने का अवसर देगा.

