आईआईटी आईएसएम में CRISP-2025 राष्ट्रीय सम्मेलन, डॉ. सारस्वत बोले- क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत बनेगा आत्मनिर्भर
धनबाद में तीन दिवासीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल्स, रीसाइक्लिंग, इनोवेशन, सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग का शुभारंभ हुआ.
Published : October 13, 2025 at 4:23 PM IST
धनबाद: आईआईटी आईएसएम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल्स, रीसाइक्लिंग, इनोवेशन, सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग (CRISP-2025) का शुभारंभ हुआ. तीन दिवसीय यह सम्मेलन (13 से 15 अक्टूबर 2025) गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए हैं. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के सतत दोहन को रोकने, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग के लिए नई रणनीतियों और तकनीकों पर चर्चा करना है.
खुद की खोज, पुनर्प्राप्ति और रीसाइक्लिंग में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत
इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य एवं पद्म भूषण डॉ. वीके सारस्वत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने बताया कि भारत को क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खुद की खोज, पुनर्प्राप्ति और रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है ताकि देश की स्वच्छ ऊर्जा और हाई टेक इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी हो सके.
सेकेंडरी रिसोर्स वैलोराइजेशन, एडवांस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बायो-लीचिंग और एआई आधारित प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया गया. IIT-ISM धनबाद में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए समर्पित पायलट प्लांट स्थापित किए जाने चाहिए और इस विषय को अकादमिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके: डॉ. वीके सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग
लिथियम और संबंधित धातुओं का वैश्विक बाजार मूल्य 400 अरब डॉलर से अधिक
उन्होंने आगे बताया कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के सहयोग से लैब में विकसित तकनीकों को इंडस्ट्रियल स्तर पर लागू करना होगा, जिससे भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके. डॉ. सारस्वत ने कहा कि लिथियम और संबंधित धातुओं का वैश्विक बाजार 400 अरब डॉलर से अधिक का है और भारत को समय रहते तकनीकी नवाचार और बहु-विषयक शोध के माध्यम से इस क्षेत्र में वैश्विक हब के रूप में उभरना होगा.
जल्द होगी स्थापना
इस अवसर पर IIT (ISM) धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने बताया कि IIT (ISM) को हाल ही में Centre of Excellence in Critical Mineralisation के रूप में मान्यता मिली है और इंडिया-यूनाइटेड किंगडम , क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने हाल ही में की है, IIT (ISM) धनबाद में स्थापित की जाएगी.
डाटा आधारित एनालिटिकल की जरूरत
प्रो. मिश्रा ने कहा कि जैसे इंजीनियरिंग में नियंत्रण प्रणाली (Control System) से संचालन होता है, वैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स प्रबंधन के लिए भी डाटा आधारित, एनालिटिकल और अनुकूल फ्रेमवर्क की जरूरत है ताकि देश स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा जा सके. उन्होंने शोधकर्ताओं से नवाचार, सहयोग और दृढ़ता के साथ इस दिशा में काम करने का आह्वान किया. उद्घाटन समारोह में प्रो. धीरेज कुमार, डिप्टी डायरेक्टर, IIT (ISM) धनबाद, भी उपस्थित रहे.
