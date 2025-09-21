ETV Bharat / state

ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का सफल समापन, डिफेंस सिस्टम बना आकर्षण का केंद्र

ईस्ट टेक संगोष्ठी का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने किया. इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे. उद्घाटन सत्र में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और उसमें पूर्वी भारत की भूमिका पर चर्चा हुई.

करीब 400 उद्योग प्रतिनिधि और सशस्त्र बलों के खरीद निदेशालयों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया. इसके साथ ही 300 से अधिक बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) मीटिंग्स हुईं, जिनमें भविष्य की रक्षा आवश्यकताओं और साझेदारी पर गहन चर्चा की गई.

इस प्रदर्शनी में 175 से अधिक कंपनियों ने अपने हथियार, उपकरण और नवीन तकनीक का प्रदर्शन किया. इनमें निगरानी उपकरण, संचार व नेविगेशन सिस्टम, सैनिक सुरक्षा सामग्री, भीड़ नियंत्रण तकनीक, स्वास्थ्य और सिमुलेटर से जुड़े अत्याधुनिक समाधान शामिल रहे.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः तीन दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का समापन (ETV Bharat)

तीन दिन तक चली इस प्रदर्शनी और संगोष्ठी का सबसे बड़ा आकर्षण रहा भारत देश का डिफेंस सिस्टम. जिसे देखकर न केवल विशेषज्ञ बल्कि आम लोग भी गर्व से भर उठे. इस प्रदर्शनी में भारी-भरकम तोप के साथ हथियारों की प्रदर्शनी के साथ साथ रक्षा प्रणाली से जुड़ी तकनीक के बारे में जानकारी दी गयी.

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव स्टेडियम में तीन दिनों तक चले ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का रविवार को सफल समापन हुआ. भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स (SIDM) के सहयोग से आयोजित इस भव्य आयोजन में पूरे देश से रक्षा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिरकत की.

बच्चों ने लिया अनुभव

इस कार्यक्रम के दूसरे दिन स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए विशेष विजिट का आयोजन किया गया. यहां छात्रों ने करीब से देखा कि भारतीय कंपनियां और सेना किस तरह आधुनिक हथियार और डिफेंस सिस्टम तैयार कर रही हैं. बच्चों ने प्रदर्शनी के दौरान कहा कि किताबों में जिन चीजों को पढ़ा था, उन्हें सामने देखना एक अलग ही अनुभव रहा. इस पहल से युवाओं में विज्ञान और रक्षा तकनीक के प्रति उत्साह और रुचि दोनों बढ़े.

ईस्ट टेक सिंपोजियम में तोप की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

आम जनता के लिए खोला गया एक्सपो

ईस्ट टेक के समापन दिवस पर प्रदर्शनी आम जनता के लिए खोल दी गई. जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित हथियारों, ड्रोन और रक्षा प्रणालियों का अवलोकन किया. आम नागरिकों ने गर्व के साथ जाना कि हमारी सेना किस तरह देशी तकनीक और सीमित संसाधनों का उपयोग कर दुनिया के महंगे हथियारों का विकल्प तैयार कर रही है.

ऑपरेशन सिंदूर और हमारा डिफेंस सिस्टम

इस आयोजन में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा हमारा डिफेंस सिस्टम, इस प्रदर्शनी में उस स्वदेशी प्रणाली को दिखाया गया, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था. इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की जांबाजी और आत्मनिर्भर तकनीक की ताकत को साबित किया था.

ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 (ETV Bharat)

अधिकारियों ने बताया कि इस सिस्टम ने युद्ध परिस्थितियों में अहम भूमिका निभाई थी. इसके साथ ही सेना द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन भी किया गया. प्रदर्शनी में दिखाया गया कि कैसे हमारी सेनाएं सीमित संसाधनों और साधारण सामग्रियों का उपयोग करके ऐसे समाधान तैयार कर रही हैं, जो लाखों-करोड़ों के आयातित हथियारों का विकल्प बन सकते हैं. यह न सिर्फ तकनीकी नवाचार है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की सच्ची झलक है.

ईस्ट टेक में हथियारों की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

भविष्य की दिशा

अंतिम दिन हुए सत्र में उद्योग, शिक्षण संस्थानों और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी भागीदारी रही. इसमें अनुसंधान, विकास और उत्पादन से जुड़े सहयोग पर जोर दिया गया. रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह के आयोजन भारतीय रक्षा उद्योग को नई दिशा देते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होते हैं.

ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का यह संस्करण झारखंड के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. यहां प्रदर्शित हमारा डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन तकनीक ने न केवल भविष्य की रक्षा तैयारियों का परिचय दिया. बल्कि देशवासियों को यह विश्वास भी दिलाया कि भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है.

ईस्ट टेक सिंपोजियम में उमड़े लोग (ETV Bharat)

