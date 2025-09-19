ETV Bharat / state

बेरोजगारी का आलम या सरकारी नौकरी की चाह: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा देने पहुंचे बीटेक एवं एमबीए डिग्री होल्डर

1700 कैंडिडेट संदेह के घेरे में : बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि जिन सेंटर्स पर गए, वहां लगभग 84% अटेंडेंस मिली. हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है. बायोमेट्रिक, फेस स्कैनिंग की जा रही है. संवेदनशील जिलों के परीक्षा केंद्र के हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया है. करीब 1700 कैंडिडेट ऐसे थे, जिनके फोटोग्राफ और नाम अन्य अभ्यर्थी के फोटोग्राफ, नाम के साथ मैच पाए गए. ये सभी संदिग्ध अभ्यर्थी हैं. उन पर निगरानी रखी जा रही है. कोई परीक्षार्थी ये प्रयास करेगा कि वो एक से ज्यादा पारी में परीक्षा दे तो इनको पकड़कर हवालात में भेजेंगे.

53749 पदों पर भर्ती परीक्षा : कोई बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन के लिए घंटे भर तक कतार में लगे रहे तो कोई दौड़ते-भागते एग्जाम सेंटर पर पहुंचा. परीक्षा कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ शुरू हुई. छात्रों की त्रिस्तरीय जांच के बाद परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी. परीक्षा को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी एग्जाम सेंटर्स पर निरीक्षण को निकले.

निर्देशों की कड़ाई से पालना: पहली पारी में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे थे, जो गहने या जींस पहनकर आए. ऐसे अभ्यर्थियों के गहने मुख्य द्वार पर ही उतरवाए गए. जींस में लगे मेटल बटन हटाने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई. परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले केंद्र के गेट बंद कर दिए गए. जो अभ्यर्थी इसके बाद केंद्र पर पहुंचे, वह यहां गुहार लगाता रह गया, हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने के चलते फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक में परेशानी हुई. खास बात ये है कि इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र घर ले जाने नहीं दिया जाएगा.

जयपुर/भरतपुर/उदयपुर: राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी) भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई. तीन दिन में छह पारियों में होने वाली ये भर्ती परीक्षा राज्य के इतिहास की सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षा बताई जा रही है. इसमें 53 हजार 749 पदों के लिए 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. सरकारी नौकरी के प्रति लालसा कहें या बेरोजगारी का आलम कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा देने ऊंची डिग्रीधारक भी बड़ी संख्या में पहुंचे. परीक्षा की बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, लेकिन एमबीए, बीटेक, एमएमसी, एमए बीएड समेत विभिन्न डिग्रीधारी अभ्यर्थी आए. शुरुआती आंकड़े के अनुसार, पहले दिन पहली पारी में करीब 84 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे.

इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या : उन्होंने बताया कि जब फेस स्कैन करते हैं और बायोमेट्रिक लेते हैं तो अभ्यर्थी की डिटेल्स सर्वर पर पहुंचती है, इसलिए वहां प्रॉपर कनेक्टिविटी आवश्यक है. कभी-कभी कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है. ये टेक्निकल इश्यू है. इस वजह से कैंडिडेट्स को निर्देश दिए हैं कि वो कम से कम डेढ़ से 2 घंटे पहले पहुंचें ताकि कोई समस्या होती है तो समाधान निकाला जा सके.

जींस के बटन तोड़े, गहने खुलवाए: आलोक राज ने बताया कि पूर्व में सभी कैंडिडेट्स को ड्रेस कोड की पालना के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थी गहने पहन पहुंचे तो कुछ जींस पहनकर आए. ऐसे अभ्यर्थियों के सामने कोई मजबूरी होती है या वो निर्देश समझ नहीं पाते. ऐसे कैंडिडेट्स को केंद्र पर सेंटर इंचार्ज हैंडल करते हैं. उनके गहने खुलवाए. जींस के बटन मेटल के हैं तो हटाया गया ताकि पारदर्शिता और सुचिता बनी रहे.

पढ़ें: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा तैयारी पूरी, 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, 38 जिलों में 1200 सेंटर पर होगा एग्जाम

बीटेक, एमबीए डिग्री होल्डर भी शामिल: मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हो रही है, जिसमें बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, वे खुद को बेरोजगार मानते हैं. ऐसे बहुत से युवक-युवतियां हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन प्राथमिकता सरकारी नौकरी होती है. इसी वजह से अभ्यर्थी चाहे 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, यहां तक की ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएमएस डिग्री होल्डर, एमबीए, एमसीए जैसी मास्टर डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में भाग्य आजमा रहे हैं. इस वजह से संख्या बढ़ गई. एक अनुमान के अनुसार करीब 25 फीसदी अभ्यर्थी ही ऐसे हैं, जो दसवीं पास हैं. बाकी अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ये आंकड़ा नहीं बता पाएंगे कि कितने छात्र एमबीए हैं या बीटेक हैं, क्योंकि फॉर्म में बेसिक क्वालिफिकेशन भराई जाती है. ओवर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को अलग शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया.

भरतपुर के एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी (ETV Bharat Bharatpur)

नहीं दिए जाएंगे पेपर, 3 दिन नहीं कर सकेंगे डिस्कस: मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थियों की ऐसी शिकायत रहती है कि जो भर्ती परीक्षा एक से ज्यादा पारी में हो रही है, उसमें पहले पारी वालों को नुकसान होता है, जबकि बाद की पारी वालों को फायदा मिलता है. इसके पीछे तर्क देते हैं कि सोशल मीडिया पर कोचिंग संचालक या अभ्यर्थी अपने स्तर पर पेपर पैटर्न सर्कुलेट कर देते हैं. इस शिकायत का समाधान निकालते हुए इस बार फैसला लिया कि अभ्यर्थी को परीक्षा के बाद घर ले जाने को पेपर नहीं दिए जाएंगे. परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर भी अभ्यर्थियों से वापस ले लेंगे. परीक्षा के बाद 22 सितंबर को सभी पेपर सेट कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. यहां से अभ्यर्थी अपना पेपर देख सकेगा. इसके अलावा सोशल मीडिया पर कोई भी अभ्यर्थी या कोचिंग सेंटर संचालक परीक्षा से जुड़ा पेपर न डिस्कस करें और न पोस्ट करें और न ही संभावित क्वेश्चंस डिस्कस करें. इसे भर्ती प्रक्रिया में बाधा मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा

53,749 पद

25 लाख के करीब अभ्यर्थी पंजीकृत

38 जिलों में करीब 1300 केंद्रों पर परीक्षा

75000 जयपुर में हर पारी में परीक्षार्थी

4 लाख 15 हजार अभ्यर्थी प्रदेश में हर पारी में

06 पारियों में परीक्षा होगी तीन दिन में

भरतपुर में योग्यता लेक्चरर की और आए चतुर्थ श्रेणी के लिए: भरतपुर जिले में सरकारी नौकरी की तलाश में व्याख्याता स्तर के युवा भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की कतार में खड़े दिखे. पहले दिन परीक्षा में कई अभ्यर्थी ऐसे मिले, जिनकी योग्यता स्कूल व्याख्याता स्तर की है. किसी ने एमए, बीएड किया है तो कोई एमएससी पास है, लेकिन सरकारी नौकरी की तलाश में चतुर्थ श्रेणी पद के लिए परीक्षा देने को आए थे. भरतपुर और धौलपुर जिले से लगभग 96 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे. जिला मुख्यालय पर बने 52 परीक्षा केंद्रों पर हर पारी में करीब 15,200 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन करीब 32 हजार परीक्षार्थी भरतपुर शहर में रहेंगे. यातायात व परिवहन व्यवस्था पुख्ता की गई है. रेलवे ने जयपुर–बयाना ट्रेन भरतपुर तक बढ़ाई. अन्य ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं. एमए बीएड अभ्यर्थी राजकुमारी ने कहा कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो आगे बेहतर तैयारी कर सकेंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी संभाल पाएंगी. एमएससी तक पढ़ी पूजा ने कहा कि वे मजबूरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा दे रही हैं. बीए कर चुके रामवीर बोले-वे पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली. कोशिश है कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए, इसलिए अब चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा देने आए हैं.

उदयपुर में सुबह से लंबी कतारें: उदयपुर शहर के 112 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन सुबह से परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ी. लंबी कतारें देखी गई. कड़ी सुरक्षा के बीच उम्मीदवारों को सख्त जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया. महिला अभ्यर्थियों को गेट पर ही बालियां उतारनी पड़ी. जिला प्रशासन ने सुबह की पारी में 35,520 अभ्यर्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए. रेजीडेंसी सेंटर पर डूंगरपुर के आसपुर की अभ्यर्थी गेट बंद होने के बाद पहुंची और स्टाफ के सामने प्रवेश देने की गुहार लगाती रही. उसने शहर के जाम और खराब सड़कों को देरी से पहुंचने की वजह बताया. ऐसे कई परीक्षार्थी गेट बंद होने के बाद मायूस लौटे. कई केंद्रों पर सामान रखने की सुविधा न होने से परेशानी आई. भिवाड़ी से आए सुरजीत ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी लॉकर सुविधा होनी चाहिए. वहां सरकार टोकन देकर लॉकर उपलब्ध कराती है, जबकि यहां मोबाइल और रुपए छोड़ना जोखिम भरा हो जाता है. बांसवाड़ा से आए एक अभ्यर्थी ने बताया कि वह सुबह छह बजे ही केंद्र पर पहुंच गया था. बीएड और एमए कर चुके इस अभ्यर्थी ने कहा कि वह सरकारी नौकरी पाने के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हैं. अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर में 20 सितंबर को दोनों पारियों में 35,214 और 35,216 तथा 21 सितंबर को 35,215 और 35,221 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. कंट्रोल रूम प्रभारी चंद्रेश जैन ने कहा कि तीनों दिन दो-दो पारियों में परीक्षा में कुल 2 लाख 11 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. पहले दिन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और सलूंबर जिले के परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई.