पटना की अदालत में अधिवक्ता के कमरे में छिपे तीन खूंखार अपराधी, मचा हड़कंप - PATNA CITY CIVIL COURT

पटना कोर्ट परिसर में तीन खूंखार बदमाश छिपे ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 31, 2025 at 2:33 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 2:38 PM IST 3 Min Read

पटना: राजधानी पटना के पटना सिटी सिविल कोर्ट परिसर में शुक्रवार को अचानक अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई. असल में तीन दुर्दांत अपराधियों ने खुद को अधिवक्ता संघ के नए भवन में बंद कर लिया था. जैसे ही ये खबर सामने आई, हंगामा मच गया. फौरन पुलिस हरकत में आई और बदमाशों को कमरे से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी. हालांकि रूम का ताला तोड़कर उन्हें बाहर निकालने में रात हो गई. क्यों कमरे में खुद को किया लॉक?: दरअसल, मॉर्निंग कोर्ड होने के कारण तीनों बदमाशों के बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी. जिस वजह से वे अदालत में आत्मसमर्पण नहीं कर सके. ऐसे में पुलिस से बचने के लिए तीनों ने खुद को अधिवक्ता के कमरे में बंद कर लिया. जैसे ही बदमाशों के छिपे होने की बात सामने आई, हड़कंप मच गया. पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा: आनन-फानन में इसकी सूचना खुसरूपुर थाना पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट कैंपस में पहुंचकर तीनों को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन तीनों बाहर आने को तैयार नहीं थे. आखिरकार पुलिस ने अधिवक्ता कक्ष का ताला तोड़ दिया. हालांकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से अनुमति नहीं थी. जिस वजह से पुलिस भी कोर्ट परिसर में ही बदमाशों को हिरासत में लेकर बैठी रही. किस मामले में आरोपी हैं तीनों?: बताया जाता है कि पिछले दिनों खुसरूपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर बवाल हुआ था. दो पक्षों के बीच गोली भी चली थी. पिछले दिनों खुसरूपुर में जमीन विवाद को लेकर बवाल हुआ था. स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया था. इसी मामले में ये तीनों भी आरोपी हैं. किसी अधिवक्ता की सलाह पर ये तीनों कोर्ट में सरेंडर करने आए थे लेकिन बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आत्मसमर्पण नहीं कराया जा सका. जिसके बाद तीनों अधिवक्ता के कमरे में ही छिप गए. बाद में किसी ने उन्हें खिड़की से झांकते हुए देख लिया.

