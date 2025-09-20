ETV Bharat / state

'बिहार के लोगों का डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर बेचा गया', EOU का अबतक का सबसे बड़ा खुलासा

मधेपुरा से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये लोग बिहार के लोगों का डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर साइबर अपराधियों को बेच रहे थे.

ADG Nayyar Hasnain Khan
आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैय्यर हसनैन खान (ETV Bharat)
September 20, 2025

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पुलिस और प्रशासन की सक्रियता और बढ़ गई है. नशे के कारोबार और साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैय्यर हसनैन खान ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इस बाबत जानकारी दी.

मधेपुरा से तीन गिरफ्तार: पुलिस ने आधार डेटा गड़बड़ी से जुड़े एक संगठित गिरोह का भी भंडाफोड़ किया है. मधेपुरा से इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें सरगना रामप्रवेश कुमार, विकास कुमार और मिथिलेश कुमार शामिल हैं. ये लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर आम लोगों का आधार डेटा इकट्ठा कर रहे थे. इस डेटा को न केवल बेचा जा रहा था बल्कि उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा था.

EOU का अबतक का सबसे बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर बेचा: जांच में खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों ने इस पूरे अपराध की ट्रेनिंग गूगल और यूट्यूब से ली थी. फर्जी साइट तैयार कर ये लोग बड़े पैमाने पर लोगों की निजी जानकारी चुरा रहे थे. ईओयू एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने कहा कि पूरे देश में इस तरह का उद्भेदन पहली बार हुआ है. यह एक गंभीर मामला है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए भारत सरकार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने की जरूरत है.

साइबर सेल अलर्ट: उन्होंने बताया कि आधार डेटा गड़बड़ी का मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है. इसलिए इस दिशा में सख्त कार्रवाई जरूरी है. पुलिस मुख्यालय ने साइबर सेल और विशेष इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखें और समय-समय पर जांच अभियान चलाएं.

"चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में हमारी प्राथमिकता है कि इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने एक ठोस कार्य योजना तैयार की है. सीमावर्ती जिलों और सीमांचल के इलाकों में जल्द ही एक बड़ी बैठक की जाएगी. इसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा ताकि नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता और पुलिस-जन सहयोग दोनों मजबूत हो सके."- नैय्यर हसनैन खान, एडीजी ईओयू

'मादक पदार्थ लाए जा रहे बिहार': उन्होंने बताया कि बिहार में मादक पदार्थों की सप्लाई कई सीमावर्ती और बाहरी राज्यों से हो रही है. नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के अलग-अलग इलाकों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बिहार में पहुंच रहे हैं. इसके अलावा, ओडिशा अब नशे का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और नेपाल की ओर से भी लगातार सप्लाई हो रही है.

पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी: इसी बीच आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े एक अहम मामले का भी उद्भेदन किया गया है. इसमें अश्विनी कुमार उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है. जांच में पता चला है कि बबलू की भूमिका नीट पेपर लीक मामले में बेहद अहम थी. यही नहीं, वह स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों में भी शामिल रहा है. पुलिस के अनुसार, इस गिरफ्तारी के बाद पेपर माफिया नेटवर्क की कड़ी खुलने की उम्मीद है.

एक्शन मोड में बिहार पुलिस: कुल मिलाकर, बिहार पुलिस ने एक साथ नशे के कारोबार, पेपर लीक माफिया और आधार डेटा गड़बड़ी जैसे तीन बड़े मामलों का खुलासा कर अपनी सक्रियता साबित की है. चुनावी मौसम में जहां नशे और अपराधियों की गतिविधियां बढ़ सकती है, वहीं पुलिस का यह कदम राज्य को सुरक्षित और पारदर्शी माहौल देने की दिशा में अहम साबित हो सकता है.

