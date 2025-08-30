ETV Bharat / state

फर्जी ई-चालान भेजकर ठगी, तीन साइबर अपराधी गिरफ्तार - CYBER CRIME

जामताड़ा में फर्जी ई-चालान भेजकर साइबर फ्रॉड करने वाले तीन अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Three criminals arrested for cyber fraud by sending fake e challan in Jamtara
पुलिस के शिकंजे में साइबर अपराधी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 10:20 PM IST

जामताड़ा: लोगों को व्हाट्सएप पर फर्जी ई-चालान का मैसेज भेजकर और एपीके फाइल डाउनलोड कराकर साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को पकड़ा है. जिनके पास से कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया गया है.

अब तक साइबर अपराधी फिक्सिंग, ओटीपी या फर्जी बिजली बिल बकाया का मैसेज भेज कर या फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर का अंजाम देते थे. अब जामताड़ा के साइबर अपराधी नए साइबर फ्रॉड करने का नई तकनीक इजाद की है. जिसके तहत फर्जी ई-चालान भेजकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं.

जानकारी देते साइबर डीएसपी (ETV Bharat)

इस नये पैंतरे का खुलासा साइबर थाना की पुलिस ने किया है. साइबर थाना की पुलिस ने गिरोह के तीन अपराधी को पकड़ा है. इन साइबर अपराधियों का नाम अल्ताफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी और मकबूल अंसारी बताया गया है. पुलिस द्वारा पकड़े गए साइबर अपराधी के पास से 9 फर्जी मोबाइल, 10 फर्जी सिम, 4 एटीएम कार्ड, दो आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया है.

फर्जी-ई चालान भेजकर करते थे साइबर ठगी

इन साइबर अपराधियों के बारे में बताया जाता है कि ये साइबर अपराधी नई तकनीक की इजाद कर फर्जी ई-चालान कस्टमर को भेजते थे और एपीके फाइल डाउनलोड कराकर उनकों झांसे में लेते थे. सारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे.

पुलिस को सूचना मिलने पर उन्होंने अपराधियों के अड्डे पर छापा मारा. जहां से रंगेहाथ साइबर अपराध करते तीनों लोग से पकड़े गए. पुलिस के अनुसार तीनों साइबर अपराधी को कर्माटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुर्गापुर स्थित पलास जंगल के पास से पकड़ा गया. जहां पर ये साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे.

साइबर डीएसपी ने दी जानकारी

साइबर डीएसपी चंद्रशेखर ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधी पहले बिजली बिल का फर्जी मैसेज भेजते थे. अब नई तकनीक के तहत लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर फर्जी ई-चालान भेजते थे और एपीके फाइल डाउनलोड कराकर सारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे. इसी तरह से ये लोग साइबर ठगी को अंजाम देते थे.

फिलहाल पकड़े गए तीनों साइबर अपराधी को पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा जेल भेज दिया है. साथ ही पुलिस गिरोह में कितने लोग शामिल है पता लगाने में जुट गई है.

