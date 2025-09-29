ETV Bharat / state

'पापा को मारना है' एग्रीमेंट लिखा फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर से कराया साइन, बेटे ने 10 लाख की दी सुपारी

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी. हालांकि पुलिस और एसटीएफ की त्वरित कार्रवाई ने इस साजिश को नाकाम कर दिया. प्राणपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर घाट पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने बेटे समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कटिहार में हत्या की साजिश नाकाम: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन शातिर अपराधी किसी व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे हैं और वे आजमनगर से महानंदा नदी के रास्ते दुर्गापुर घाट होते हुए बौना की ओर जाने वाले हैं. इस सूचना के आधार पर कटिहार पुलिस और एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. दुर्गापुर घाट पर छानबीन के दौरान पुलिस ने नाव पर सवार तीन संदिग्धों को भागने की कोशिश करते देखा और उन्हें दबोच लिया.

कटिहार में पिता की हत्या की साजिश (ETV Bharat)

बेटे ने रची पिता की हत्या की साजिश: नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा निवासी फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम ने अपने पिता के खिलाफ हत्या की साजिश रची थी. उसने तीन स्थानीय युवकों शुभम कुमार, साजिद अंसारी और मो. आजम अंसारी को 10 लाख रुपये की सुपारी देकर इस योजना को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी. पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के अनुसार, इस साजिश के पीछे का मुख्य कारण फिरोज का अपने पिता से प्रेम विवाह के बाद पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जाना था.

हथियार और सामान बरामद: गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, एक बाइक और चार मोबाइल फोन बरामद किए. पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई समय रहते की गई, जिसके कारण एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही साजिश को नाकाम कर दिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम और तीन कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल हैं.