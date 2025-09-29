ETV Bharat / state

'पापा को मारना है' एग्रीमेंट लिखा फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर से कराया साइन, बेटे ने 10 लाख की दी सुपारी

कटिहार पुलिस ने एक बेटे को अपने ही पिता की हत्या की साजिश के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ गिरफ्तार किया है. जानिए पूरा मामला.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 8:18 AM IST

3 Min Read
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी. हालांकि पुलिस और एसटीएफ की त्वरित कार्रवाई ने इस साजिश को नाकाम कर दिया. प्राणपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर घाट पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने बेटे समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कटिहार में हत्या की साजिश नाकाम: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन शातिर अपराधी किसी व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे हैं और वे आजमनगर से महानंदा नदी के रास्ते दुर्गापुर घाट होते हुए बौना की ओर जाने वाले हैं. इस सूचना के आधार पर कटिहार पुलिस और एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. दुर्गापुर घाट पर छानबीन के दौरान पुलिस ने नाव पर सवार तीन संदिग्धों को भागने की कोशिश करते देखा और उन्हें दबोच लिया.

बेटे ने रची पिता की हत्या की साजिश: नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा निवासी फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम ने अपने पिता के खिलाफ हत्या की साजिश रची थी. उसने तीन स्थानीय युवकों शुभम कुमार, साजिद अंसारी और मो. आजम अंसारी को 10 लाख रुपये की सुपारी देकर इस योजना को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी. पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के अनुसार, इस साजिश के पीछे का मुख्य कारण फिरोज का अपने पिता से प्रेम विवाह के बाद पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जाना था.

हथियार और सामान बरामद: गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, एक बाइक और चार मोबाइल फोन बरामद किए. पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई समय रहते की गई, जिसके कारण एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही साजिश को नाकाम कर दिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम और तीन कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल हैं.

आरोपियों का आपराधिक इतिहास: पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार तीन कॉन्ट्रैक्ट किलर मूल रूप से कटिहार जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वे बड़े महानगरों में मजदूरी का काम करते थे. फिरोज अंसारी ने इन अपराधियों को सुपारी देकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी.

पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी वारदात: एसपी शिखर चौधरी ने कहा कि इस कार्रवाई से साफ है कि कटिहार पुलिस और एसटीएफ जिले में अपराध को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके.

"फिरोज के पिता ने उसे प्रेम विवाह के बाद जायदाद से बेदखल कर दिया था, जिसके कारण वह गुस्से में था और इस साजिश को अंजाम देने की ठान ली थी. पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है."-शिखर चौधरी, एसपी, कटिहार

जनता से सतर्कता की अपील: इस घटना ने स्थानीय लोगों में सनसनी फैला दी है और यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें. साथ ही, लोगों से कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखने और ऐसी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

