ETV Bharat / state

नारायणपुर में 3 कमांड IED डिफ्यूज, कोहकामेटा में बड़ी साजिश का खुलासा

नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीडीएस टीम ने पांच पांच किलो के तीन बमों को डिफ्यूज कर दिया.

IED BOMBS DEFUSED
कोहकामेटा में बड़ी साजिश का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल कर दिया है. जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र में चलाए गए एक विशेष नक्सल विरोधी अभियान के दौरान, सुरक्षाबलों ने लगभग 15 किलोग्राम वजन की तीन कमांड कुकर आईईडी (Improvised Explosive Device) बरामद किया. इन आईईडी को जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था, जिसे बीडीएस (Bomb Disposal Squad) टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया.

कमांड कुकर बम डिफ्यूज: नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया के निर्देश पर, नक्सल मुक्त नारायणपुर के उद्देश्य से चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत यह सफलता मिली. फोर्स को मुखबिरों के जरिए सूचना मिली थी कि कोहकामेटा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोडलियार के बिचपारा और नीचेपारा के मध्य नक्सलियों द्वारा आईईडी लगाए गए हैं.

साजिश का खुलासा (ETV Bharat)

जवानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था प्लांट: एसपी ने बताया कि हमें खबर मिली थी कि कोहकामेटा के जंगल में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया है. सूचना की पुष्टि के बाद इलाके में जवानों ने सघन सर्चिंग अभियान चलाया. अभियान में जिला पुलिस बल, आईटीबीपी और 53वीं वाहिनी की बी कंपनी भी शामिल हुई. टीम के साथ डीमाइनिंग टीम भी मौजूद थी. मौके पर जाकर टीम ने अपनी कार्रवाई शुरु की. सर्चिंग के दौरान हमें पांच पांच किलो के 3 कमांड कुकर आईईडी बम बरामद हुआ. बम काफी शक्तिशाली था. आईटीबीपी की बीडीएस टीम ने सभी सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए तकनीकी रूप से चार्ज लगाकर इन तीनों आईईडी को सुरक्षित रूप से मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.


एंटी नक्सल ऑपरेशन: लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा अबूझमाड़ के अंदरूनी क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है. जिसका ही नतीजा है कि अब नक्सली संगठन में भगदड़ जैसा माहौल देखने को मिल रहा है. लगातार नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य विचारधारा से जुड़ रहे हैं. नारायणपुर एसपी ने बताया कि हाल ही में नक्सलियों की सबसे खतरनाक कंपनी नंबर एक के 8 माओवादियों सहित कुल 16 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसर्पण किया है.

टूट चुकी है माओवादियों की कमर: सुरक्षा जानकारों का मानना है कि लगातार नक्सली डंप और जंगल में प्लांट आईईडी पुलिस द्वारा बरामद करना इन्हीं आत्म समर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर किया जा रहा है. एसपी रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में सुरक्षा बल नक्सल विरोधी अभियान को लगातार जारी रखे हुए हैं.

''पीपल नहीं ये तो मेरा बेटा था'', 90 साल की बूढ़ी माई ये कहकर रो पड़ी, प्रकृति और आस्था की अनोखी कहानी
आजादी के बाद पहली बार कोई IAS पहुंचा बीजापुर का बांगुली गांव, ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी
10 किलो का बम डिफ्यूज, जवानों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने किया था IED प्लांट
आज से 14 अक्टूबर तक सीएम कर रहे जिलों की समीक्षा बैठक, कलेक्टर और एसपी हो रहे शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

NARAYANPURKOHKAMETABOMB DISPOSAL SQUADROBINSON GURIAIED BOMBS DEFUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.