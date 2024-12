ETV Bharat / state

हल्द्वानी में आग का तांडव, तीन दुकानें जलकर राख, दमकल की चार गाड़ियों ने पाया काबू - FIRE BREAKS OUT AT SHOP IN HALDWANI

हल्द्वानी में आग का तांडव ( PHOTO- ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी शहर के छतरी चौराहे के निकट नए बाजार में आग का तांडव देखने को मिला. देर शाम आग लगने से तीन दुकानें जलकर राख हो गई. आग इतनी भयावह थी कि दमकल की चार गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए मौके पर लगाया गया. पहली नजर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. घटना के मुताबिक, नए बाजार में स्थित एक कपड़े की दुकान के मालिक रविवार देर शाम दुकान बंद कर घर चले गए. कुछ देर बाद लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा. देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई और आस-पास की दो अन्य दुकानें भी आग की चपेट में आ गई. लोगों ने दुकान स्वामी को फोन पर आग की सूचना दी. साथ ही फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी. इस दौरान लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की. लेकिन तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया था. हल्द्वानी में आग का तांडव (VIDEO- ETV Bharat)

उधर आग की खबर इलाके में तेजी से फैली और घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं मौके पर पहुंची दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू की. लेकिन आग इतनी बढ़ चुकी थी कि दमकल विभाग को भी आग पर काबू पाने के लिए काफी समय लग गया. अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि कपड़े की तीन दुकानें जलकर राख हुई है. आग लगने का कारणों पता नहीं चल पाया है. मौके पर अग्निशमन की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है. फिलहाल आग नियंत्रण में है. जबकि पास के तीन अन्य दुकानों को आंशिक क्षति भी पहुंची है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.