ETV Bharat / state

अलवर में डॉग्स ने फिर किया हमला, तीन बच्चे बुरी तरह घायल, प्रशासन से राहत की मांग तेज - STRAY DOGS ATTACK

अलवर में आवारा श्वानों ने अलग अलग क्षेत्रों में 3 बच्चों पर हमला कर किया गंभीर घायल.

सिंबोलिक फोटो
सिंबोलिक फोटो (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 9:32 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 9:49 PM IST

2 Min Read

अलवर: जिले में लगातार बढ़ता श्वानों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को अलवर जिले के तीन बच्चों को लावारिस श्वानों ने अपना शिकार बनाकर गंभीर घायल कर दिया. जिसमें दो बच्चे तुलेडा तो वहीं एक बच्ची मालाखेड़ा के पास गांव की रहने वाली है. फिलहाल तीनों घायल बच्चों का अलवर जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. इससे पहले भी सैकड़ो बच्चे श्वानों के काटने से गंभीर घायल हों चुके है, जिसमें कुछ की मौत भी हो गई है.

श्वानों के हमले में गंभीर घायल मासूम के परिजन नीरज यादव ने बताया कि घायल देव निवासी तुलेड़ा मन्ना का रोड के पास शाम को ट्यूशन पढ़ने आया था. घर लौटते समय वह दुकान से कुछ सामान लेने के लिए रुका. इस दौरान एक श्वान ने बालक पर हमला कर दिया. इस हमले में बच्चे के पैर पर गहरा जख्म हो गया. मासूम देव की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चे को श्वान से बचाया. उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में आया कि एक अन्य स्थानीय निवासी रोहित पर भी इसी श्वान ने हमला कर दिया. रोहित अपने घर से मौसी के घर जा रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में श्वान ने उस पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया. इसके बाद दोनों बच्चों को अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर आया गया जिनका उपचार जारी है.

इसे भी पढ़ें: जयपुर में 300 की कैपेसिटी का सिर्फ एक श्वान गृह, आक्रामक डॉग्स को रखना बड़ा चैलेंज, ये निकाला गया रास्ता

एक अन्य घटना मालाखेड़ा की बल्लू का बास निवासी अनिका (3)के साथ हुई, जहां बच्ची अपने घर के बाहर खेलने के लिए निकली. इसी दौरान सामने से आए एक श्वान ने उसपर हमला कर दिया. स्वान के हमले में बच्ची गंभीर घायल हो गई. जिसे मालाखेड़ा अस्पताल उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. परिजन जगदीश ने बताया कि स्वान ने बच्ची की आंख, नाक, गर्दन, पैर , पेट, कान सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर घाव किए. उन्होंने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र में सैकड़ो की संख्या में श्वान है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं.

अलवर: जिले में लगातार बढ़ता श्वानों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को अलवर जिले के तीन बच्चों को लावारिस श्वानों ने अपना शिकार बनाकर गंभीर घायल कर दिया. जिसमें दो बच्चे तुलेडा तो वहीं एक बच्ची मालाखेड़ा के पास गांव की रहने वाली है. फिलहाल तीनों घायल बच्चों का अलवर जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. इससे पहले भी सैकड़ो बच्चे श्वानों के काटने से गंभीर घायल हों चुके है, जिसमें कुछ की मौत भी हो गई है.

श्वानों के हमले में गंभीर घायल मासूम के परिजन नीरज यादव ने बताया कि घायल देव निवासी तुलेड़ा मन्ना का रोड के पास शाम को ट्यूशन पढ़ने आया था. घर लौटते समय वह दुकान से कुछ सामान लेने के लिए रुका. इस दौरान एक श्वान ने बालक पर हमला कर दिया. इस हमले में बच्चे के पैर पर गहरा जख्म हो गया. मासूम देव की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चे को श्वान से बचाया. उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में आया कि एक अन्य स्थानीय निवासी रोहित पर भी इसी श्वान ने हमला कर दिया. रोहित अपने घर से मौसी के घर जा रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में श्वान ने उस पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया. इसके बाद दोनों बच्चों को अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर आया गया जिनका उपचार जारी है.

इसे भी पढ़ें: जयपुर में 300 की कैपेसिटी का सिर्फ एक श्वान गृह, आक्रामक डॉग्स को रखना बड़ा चैलेंज, ये निकाला गया रास्ता

एक अन्य घटना मालाखेड़ा की बल्लू का बास निवासी अनिका (3)के साथ हुई, जहां बच्ची अपने घर के बाहर खेलने के लिए निकली. इसी दौरान सामने से आए एक श्वान ने उसपर हमला कर दिया. स्वान के हमले में बच्ची गंभीर घायल हो गई. जिसे मालाखेड़ा अस्पताल उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. परिजन जगदीश ने बताया कि स्वान ने बच्ची की आंख, नाक, गर्दन, पैर , पेट, कान सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर घाव किए. उन्होंने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र में सैकड़ो की संख्या में श्वान है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं.

Last Updated : August 25, 2025 at 9:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ALWAR SWAN ATTACKSTRAY DOGS TERROR RAJASTHANDOG BITE CASEअलवर स्वान हमलाSTRAY DOGS ATTACK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

YouTube पर आरोप: बिना बताए AI से बदले गए Shorts वीडियो के विजुअल इफेक्ट्स!

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली

नया टैक्स एक्ट 6 दशकों की जटिलता करता है दूर, सरलता पर ध्यान केंद्रित

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.