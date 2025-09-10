ETV Bharat / state

डीग: बकरी चराते समय नहर में डूबे तीन बच्चे, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

डीग जिले के खोह में बकरी चराते समय तीन बच्चे नहर के गड्ढे में डूबे. दो की मौत हुई, एक को भरतपुर रेफर किया गया.

सांकेतिक फोटो (ETV Bharat Photo)
डीग: जिले के खोह क्षेत्र में बकरी चराने गए तीन बच्चों के साथ दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. बेढम से बरसाना रोड निर्माण कार्य के चलते नहर के पास खुदाई की गई थी, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया था और उसमें बरसात का पानी जमा हो गया था. इसी पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.

ग्रामीण गजेंद्र पाल ने बताया, “तीनों बच्चे नहर में डूब गए थे. दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बालिका को इलाज के लिए भरतपुर रेफर किया गया है. यह हादसा बहुत दुखद है और परिवारों के लिए बड़ा संकट बन गया है.” ग्रमीणों के अनुसार रोहित (10 वर्ष), आदिल (9 वर्ष) और रितु (12 वर्ष) बकरी चराने के लिए नहर के पास गए थे. खेलते समय एक बकरी पानी में चली गई. उसे बाहर निकालने के लिए रोहित पानी में उतर गया, लेकिन गहराई में जाने के बाद वह डूबने लगा. उसे डूबते देख रितु और आदिल भी पानी में उतर गए, ताकि उसे बचा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों बच्चों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में डूब गए.

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चों को डूबते देखा तो तुरंत ग्रामीणों की मदद से पानी में उतर कर तीनों बच्चों को बाहर निकाला. उन्हें तुरंत डीग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोहित और आदिल को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रितु को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर भरतपुर रेफर कर दिया गया. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. प्रशासन ने हादसे की जानकारी लेकर राहत कार्य शुरू किया है और नहर के आसपास बच्चों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है.

बकरी चराने गए बच्चे डूबेKHOH CANAL ACCIDENTTWO CHILDREN DIEDCHILDREN DROWNED

