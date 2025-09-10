ETV Bharat / state

डीग: बकरी चराते समय नहर में डूबे तीन बच्चे, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

डीग: जिले के खोह क्षेत्र में बकरी चराने गए तीन बच्चों के साथ दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. बेढम से बरसाना रोड निर्माण कार्य के चलते नहर के पास खुदाई की गई थी, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया था और उसमें बरसात का पानी जमा हो गया था. इसी पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.

ग्रामीण गजेंद्र पाल ने बताया, “तीनों बच्चे नहर में डूब गए थे. दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बालिका को इलाज के लिए भरतपुर रेफर किया गया है. यह हादसा बहुत दुखद है और परिवारों के लिए बड़ा संकट बन गया है.” ग्रमीणों के अनुसार रोहित (10 वर्ष), आदिल (9 वर्ष) और रितु (12 वर्ष) बकरी चराने के लिए नहर के पास गए थे. खेलते समय एक बकरी पानी में चली गई. उसे बाहर निकालने के लिए रोहित पानी में उतर गया, लेकिन गहराई में जाने के बाद वह डूबने लगा. उसे डूबते देख रितु और आदिल भी पानी में उतर गए, ताकि उसे बचा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों बच्चों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में डूब गए.