रांची के तीन बस स्टैंड का होगा कायाकल्प, करीब 49 करोड़ रु होंगे खर्च, राष्ट्रीय स्तर की होंगी सुविधाएं
रांची के तीन सरकारी बस स्टैंडों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है.
Published : October 11, 2025 at 3:32 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद तीन सरकारी बस स्टैंड को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके निर्माण में लगभग 48.72 करोड़ की लागत आएगी. इसमें आईटीआई बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी मिल गई है.
सीएम हेमंत सोरेन की ओर से हरी झंडी मिलते ही नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का जुडको (juidco) को निर्देश दे दिया है. नई दिल्ली की परामर्शी संस्था मास एंड वायड ने तीनों बस स्टैंड का डीपीआर तैयार कर लिया है.
ITI बस स्टैंड का होगा कायाकल्प
ITI बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा न के बराबर है. आने वाले समय में यहां सुविधाओं की भरमार रहेगी. ग्राउंड फ्लोर के 2330 वर्ग मीटर में टर्मिनल भवन बनेगा. यहां ड्राइवर कैंटीन और बसों के मेंटेनेंस के लिए शेड बनेगा. एक बार में दो बसों का रख रखाव हो सकेगा. बसों और यात्रियों के आवागमन के लिए दो स्लाइडिंग प्रवेश द्वार बनेंगे. यहां से 16 घंटे तक बसों का परिचालन होगा. कुल 616 बसों के परिचालन की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा स्टैंड बाइक पार्किंग, बस पार्किंग, पैसेंजर प्रतीक्षालय, ग्राउंड फ्लोर पर कार, ऑटो और ई-रिक्शा के आने-जाने की व्यवस्था, एलिवेटर, रेस्टोरेंट की सुविधा रहेगी.
सरकारी बस डिपो की बदलेगी सूरत
एकीकृत बिहार के दौरान ओवर ब्रिज और रेलवे स्टेशन से पास सरकारी बस डिपो का निर्माण करीब 2.30 एकड़ जमीन पर हुआ था. यहां से पटना, आरा, रक्सौल, सिलीगुड़ी के लिए बसें चलती थीं. लेकिन लंबे समय से यह बस स्टैंड जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. फिलहाल अनुबंध के आधार पर टाटा, धनबाद, डाल्टनगंज, हजारीबाग के लिए बसें चलती हैं.
यहां वर्तमान ढांचे को हटाकर नया टर्मिनल बनेगा. ग्राउंड फ्लोर 1771 वर्ग मीटर और फर्स्ट फ्लोर 845 वर्ग मीटर में बनेगा. यहां रेस्टोरेंट समेत तमाम सुविधाओं के अलावा कुल 08 बस-वे बनेंगे. आगमन और प्रस्थान को लेकर 512 बसों का परिचालन हो सकेगा. यहां 12 फूड कियोस्क, टिकट काउंटर के साथ कार, ऑटो और दूसरे वाहनों के आवागमन-प्रस्थान की सुविधा रहेगी.
खादगढ़ा का बिरसा मुंडा बस टर्मिनल बनेगा और भव्य
इस बस स्टैंड के वर्तमान ढांचे के साथ छेड़छाड़ किए बगैर आधुनिकता के साथ जीर्णोद्धार किया जाएगा. इसके निर्माण पर करीब 3.76 करोड़ रुपया खर्च होगा. करीब 11.6 एकड़ में बने इस बस स्टैंड में 47155 वर्ग मीटर में यात्री प्रतीक्षालय, रेस्ट रूम, प्रशासनिक भवन और 31 बस-वे बनाए जाएंगे. यहां 89 बसों और 70 कारों के पार्किंग का इंतजाम होगा. इसके अलावा 06 हाईमास्ट लाइट लगाया जाएगा. खास बात है कि बाउंड्री वॉल भी बनेगी. यहां 50 बेड की डॉरमेट्री भी होगी.
