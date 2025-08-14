ETV Bharat / state

हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित - LIFE IMPRISONMENT TO CONVICTS

जबरन शादी को लेकर एक युवक की हत्या मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

life imprisonment to convicts
तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 8:28 PM IST

2 Min Read

धौलपुर: बाड़ी शहर की एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2015 के एक चर्चित हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 16 नवंबर, 2015 को सरमथुरा थाना क्षेत्र के धौंध गांव निवासी रामभरोसी गुर्जर पुत्र हाकिम सिंह की लाश तालाबशाही बांध में मिली थी. इस संबंध में मृतक के बड़े भाई लाखन गुर्जर ने बाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच में सामने आया कि मृतक की बेटी की सगाई आरोपी जंडेल गुर्जर के पुत्र से हुई थी. सगाई के बाद जंडेल का पुत्र बीमारी से ग्रसित होकर चल बसा. इसके बाद जंडेल ने मृतक पर दबाव बनाया कि वह अपनी बेटी की शादी उसके मानसिक रूप से विकलांग भाई से कर दे, ताकि संबंध कायम रहें.

सगे भाइयों ने क्यों की युवक की हत्या, देखें वीडियो (ETV Bharat Dholpur)

जब रामभरोसी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और सगाई तोड़ने की बात कही, तो आरोपी चंदन, जंडेल और सुल्तान गुर्जर पुत्र गोकुल सिंह, निवासी जनकपुर, थाना बसई डांग ने 16 नवंबर, 2015 को किसी बहाने से रामभरोसी को तालाबशाही बांध पर बुलाया और गला घोंटकर हत्या कर दी. बाद में शव को तालाब में फेंक दिया गया. गुरुवार को एडीजे नीरज कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपियों को धारा 147, 148, 323, 324, 302 और 504 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया. लोक अभियोजक परिहार ने बताया कि इस मामले में दुर्गसिंह और मित्ता के खिलाफ ट्रायल अब भी अदालत में विचाराधीन है.

सगे भाइयों ने क्यों की युवक की हत्या, देखें वीडियो (ETV Bharat Dholpur)

