ETV Bharat / state

बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन बाइक सवार युवकों की मौत, मोर्चरी में रखवाए शव

बीकानेर: मंगलवार रात को बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के रिडमलसर गांव के पास जयपुर-जोधपुर बायपास सर्किल पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार एक ट्रक के साथ टक्कर में तीनों बाइक सवार का सिर ट्रक के पहियों के नीचे आ गया. हादसे में तीनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाडी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सामाजिक संस्था के सहयोग से तीनों मृतकों के शवों को बीकानेर की पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है. मृतकों की पहचान दमाराम पुत्र कानाराम निवासी चांडी पुलिस थाना पांचूड़ी नागौर, राजू पुत्र भोजाराम गांव फेलनसर पुलिस थाना चाखू , महेश पुत्र मोटाराम निवासी केलनसर जिला फलोदी के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ओवरटेक के चलते हादसे की बात सामने आ रही है.