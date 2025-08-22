ETV Bharat / state

बरेली में अवैध रूप से रह रहीं तीन बांग्लादेशी बहनों के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया - THREE BANGLADESHI SISTERS ARRESTED

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि बरेली में अवैध रूप से रह रहीं तीन बांग्लादेशी बहनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है.

मुनीरा बी, सायरा बानो और तसलीमा के खिलाफ मामला दर्ज (Photo Credit: ETV Bharat)
बरेली: बरेली में फर्जी काजगाज की मदद से रह रहीं तीन बांग्लादेशी बहनों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. तीनों अपनी नागरिकता छिपाकर यहां लंबे समय से रह रही थीं.

बरेली के प्रेम नगर थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बांग्लादेश की रहने वाली महिला मुनारा बी काफी सालों पहले अपनी दो सगी बहनों के साथ अवैध रूप से भारत आई और फिर यहीं पर तीनों ने शादी कर अपना परिवार बसा लिया.

मौला नगर में रह रही थीं तीनों बहनें: बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली मुनारा बी बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के मौला नगर में रह रही थी. वह अवैध रूप से भारत आई और फिर फर्जी दस्तावेज से अपना पहचान-पत्र और अन्य दस्तावेज बनवा लिये थे.

बांग्लादेश, दुबई और अन्य देशों में यात्रा की: पुलिस की जांच में पता चला है कि बांग्लादेशी महिला मुनारा बी ने पहला पासपोर्ट 2011 में बनवाया. इसके बाद 2012 में अपनी बहन सायरा बानो के नाम से फर्जी दस्तावेज के आधार से दूसरा पासपोर्ट बनवाया. फिर वह कई बार 2012 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश, दुबई सहित कई अन्य देशों में यात्रा करने गई थी.

मुनीरा बी ने सायरा बानो, तसलीमा को भी बुलाया: बांग्लादेश की रहने वाली मुनारा बी ने सायरा बानो के नाम से बने पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने के बाद दोबारा सायरा बानो के नाम से कुवैत के भारतीय दूतावास से अपना पासपोर्ट बनवाया. पुलिस को जानकारी मिली मुनारा बी के अलावा उसकी दो सगी बहनें सायरा बानो और तसलीमा भी अपनी बांग्लादेश की पहचान छिपा कर बरेली में ही रह रही थीं.

पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया: बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली तीन बहनों के खिलाफ बरेली के प्रेम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच में पता चला है कि यह अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रह रही थीं. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.


