ETV Bharat / state

नोटबंदी के 8 साल बाद 500-1000 के 1.5 करोड़ पुराने नोट बरामद, कार की डिक्की में भरकर ले जा रहे तीन गिरफ्तार - MORADABAD NEWS

बंद हो चुके नोट के साथ तीन गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 6:24 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 6:58 PM IST 3 Min Read

मुरादाबाद : जिले के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 1 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपये की पुरानी और बंद हो चुकी भारतीय करेंसी के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं तीन लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है. यह सभी प्रतिबंधित करेंसी पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद की है.



एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)





पुलिस के मुताबिक, मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग चल रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया. गाड़ी चालक ने गाड़ी रोक दी. गाड़ी रुकते ही तीन व्यक्ति भाग खड़े हुए. पुलिस ने कार में बैठे दो व्यक्ति व चालक को मौके पर ही पकड़ लिया. कार से तीनों लोगों को उतारने का प्रयास किया तो पीछे बैठा एक व्यक्ति दिव्यांग होने के कारण नहीं उतर सका.

पुलिस के मुताबिक, तीनों व्यक्तियों से जब भागने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास गाड़ी की डिक्की में 1000-1000 व 500-500 रुपये के पुरानी करेंसी के नोट हैं. पुलिस ने कार की डिक्की में दो प्लास्टिक के कट्टे (बोरी) बरामद किये हैं, जिन्हें खोलकर गिनती की गई तो एक में 76 गड्डी 1000 रुपये के नोटों की व 81 नोट 1000 रुपये के कुल 7681000 रुपये मिले. वहीं दूसरी बोरी को खोलकर गिनती की गई तो उसमें 146 गड्डी 500 रुपये के नोटों की व 36 नोट 500 के कुल 7318000 रुपये मिले. पुलिस के मुताबिक, दोनों बोरियों में कुल 1 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपये पाये गये हैं. पुलिस ने नंबर देखा तो कार जिला रामपुर के मकैया लालपुर कलां तहसील टाण्डा के नाम से रजिस्टर्ड है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह पुरानी करेंसी फैसल नाम का व्यक्ति उपलब्ध कराता है, जिसे हम पांचों लोग सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी कर कम रेट में नई करेंसी से बदल कर बेच देते हैं. पुलिस ने प्रतिबंधित करेंसी के साथ रियाज, विक्की गौतम, और यासीन को गिरफ्तार किया है, जबकि यूसुफ, सत्तार और फैसल नाम के आरोपी फरार हो गए हैं.







10 प्रतिशत कमीशन लेकर बदलते थे नोट : एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से एक करोड़ 49 लाख 99 हजार की पुरानी बंद हो चुकी प्रतिबंधित करेंसी मिली है. पूछताछ के दौरान आरोपियों से लंबे समय से काम करने की बात सामने आई है. यह लोग 10 प्रतिशत कमीशन लेकर करेंसी बदलने का काम कर रहे थे. आयकर विभाग की टीम की ओर से भी कार्यवाही की जायेगी. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक व प्रवर्तन निदेशालय को भी उच्चाधिकारियों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है.



यह भी पढ़ें : पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1 करोड़ से भी ज्यादा के 1000 और 500 के पुराने नोटों के साथ तीन लोग गिरफ्तार

मुरादाबाद : जिले के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 1 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपये की पुरानी और बंद हो चुकी भारतीय करेंसी के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं तीन लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है. यह सभी प्रतिबंधित करेंसी पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद की है.



एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)





पुलिस के मुताबिक, मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग चल रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया. गाड़ी चालक ने गाड़ी रोक दी. गाड़ी रुकते ही तीन व्यक्ति भाग खड़े हुए. पुलिस ने कार में बैठे दो व्यक्ति व चालक को मौके पर ही पकड़ लिया. कार से तीनों लोगों को उतारने का प्रयास किया तो पीछे बैठा एक व्यक्ति दिव्यांग होने के कारण नहीं उतर सका. पुलिस के मुताबिक, तीनों व्यक्तियों से जब भागने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास गाड़ी की डिक्की में 1000-1000 व 500-500 रुपये के पुरानी करेंसी के नोट हैं. पुलिस ने कार की डिक्की में दो प्लास्टिक के कट्टे (बोरी) बरामद किये हैं, जिन्हें खोलकर गिनती की गई तो एक में 76 गड्डी 1000 रुपये के नोटों की व 81 नोट 1000 रुपये के कुल 7681000 रुपये मिले. वहीं दूसरी बोरी को खोलकर गिनती की गई तो उसमें 146 गड्डी 500 रुपये के नोटों की व 36 नोट 500 के कुल 7318000 रुपये मिले. पुलिस के मुताबिक, दोनों बोरियों में कुल 1 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपये पाये गये हैं. पुलिस ने नंबर देखा तो कार जिला रामपुर के मकैया लालपुर कलां तहसील टाण्डा के नाम से रजिस्टर्ड है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह पुरानी करेंसी फैसल नाम का व्यक्ति उपलब्ध कराता है, जिसे हम पांचों लोग सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी कर कम रेट में नई करेंसी से बदल कर बेच देते हैं. पुलिस ने प्रतिबंधित करेंसी के साथ रियाज, विक्की गौतम, और यासीन को गिरफ्तार किया है, जबकि यूसुफ, सत्तार और फैसल नाम के आरोपी फरार हो गए हैं.







10 प्रतिशत कमीशन लेकर बदलते थे नोट : एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से एक करोड़ 49 लाख 99 हजार की पुरानी बंद हो चुकी प्रतिबंधित करेंसी मिली है. पूछताछ के दौरान आरोपियों से लंबे समय से काम करने की बात सामने आई है. यह लोग 10 प्रतिशत कमीशन लेकर करेंसी बदलने का काम कर रहे थे. आयकर विभाग की टीम की ओर से भी कार्यवाही की जायेगी. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक व प्रवर्तन निदेशालय को भी उच्चाधिकारियों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है.



यह भी पढ़ें : पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1 करोड़ से भी ज्यादा के 1000 और 500 के पुराने नोटों के साथ तीन लोग गिरफ्तार

Last Updated : May 19, 2025 at 6:58 PM IST