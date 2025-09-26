ETV Bharat / state

कटघोरा में शूटर समेत तीन अरेस्ट, मास्टरमाइंड फरार, पीड़ित परिवार के युवक ने भागकर की थी शादी

संपूर्ण जानकारी लेकर ही शक्ति सिंह के बारे में बताऊंगा. वह जिला स्तर में पदाधिकारी नहीं था, यदि होता तो मैं तुरंत बता देता. मंडल में कहीं पर कुछ पद पर रहा है. उसके बारे में हम पता करेंगे कि कौन से पद पर था. यही हमें पता करना है और अगर किसी ने गलत किया होगा, तो वह जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी- गोपाल मोदी,जिलाध्यक्ष बीजेपी

संगठन का निकला तो कार्रवाई करेंगे : गोली कांड की घटना से शक्ति सिंह का नाम जुड़ने के विषय पर बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने बताया कि मुझे इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है. आज ही यह विषय मेरे संज्ञान में आया है, अभी उसके बारे में पता करूंगा. वह पूर्व में हमारा पदाधिकारी था और मेरी जानकारी के अनुसार बीच में ही इस्तीफा दे चुका है.

फरार आरोपी की कर रहे हैं तलाश : इस संबंध में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि गोलीकांड वाली घटना के बाद हमने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिन्हें रिमांड पर भेजा गया है.

तीन आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर : इस मामले में यूपी के प्रतापगढ़ से सिकंदर मेमन के मकान पर गोली चलाने की सुपारी लेकर जिले में पहुंचे दुर्गेश पांडेय, कोरबा शहर के कोसाबाड़ी और मानिकपुर के निवासी हर्ष सिंह और आशीष जांगड़े को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्गेश ने गोली चलाई थी. जबकि अन्य दो युवकों ने इस घटना में उसकी मदद की थी.

कोरबा : उपनगरीय क्षेत्र कटघोरा के कसनिया मोड़ में बुधवार रात हुए गोलीकांड के बाद माहौल गरम है. इसमें शामिल यूपी से आए किराए के शूटर सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. जबकि इस कांड में मास्टरमाइंड शक्ति सिंह नामक युवक के होने की बातें सामने आ रही हैं. फिलहाल वो फरार है. शक्ति सिंह के एक राजनीतिक दल से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है. शक्ति के पकड़े जाने पर ही गोली चलवाने से लेकर इस कांड के मोटिव और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी सामने आएगी. फिलहाल पुलिस गोलीकांड के मास्टरमाइंड की तलाश में है.

दो गोलियां चली, लड़की हमेशा से लड़के के साथ : जिस मकान पर गोली चली है, उसके मालिक सिकंदर मेमन ने बताया "यह पूरी कहानी इसी वर्ष के अप्रैल से शुरू हुई थी. मेरे छोटे भाई का लड़का तौसीफ और उसके साथ में ही पढ़ने वाली लड़की अप्रैल महीने में घर से भाग गए थे. दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे. 21 अप्रैल को भागने के बाद वह 24 अप्रैल को वापस आ गए थे. कोलकाता के मस्जिद में दोनों ने नोटरी करवाकर शहर काजी के समक्ष शादी कर ली थी. वापस लौटने पर मैंने खुद थाना जाकर इसकी जानकारी दी, सुपुर्दगी दिया और कहा कि लड़की को उसके घर भेज दिया जाए.

पुलिस ने ही तब कहा था कि लड़का और लड़की दोनों दोनों बालिग हैं. परिजनों के समक्ष पूछ लेते हैं. तहसीलदार के समक्ष बयान हुआ. लड़की ने सहमति जताई कि वह लड़के के साथ ही रहना चाहती है. पुलिस और दोनों परिवार की मौजूदगी में हुए निर्णय के बाद लड़की हमारे साथ 8 दिन तक हमारे घर में ही थी. तब यह बात भी हुई थी कि लड़का और लड़की बालिग होने पर वह लिव इन रिलेशन में भी रह सकते हैं. लेकिन इसके कुछ दिन बाद पुलिस ने कहा कि लड़की को सखी सेंटर भेजा जाए, मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष शादी के लिए आवेदन लगाया जाए. शादी हो जाने के बाद लड़की को परिवार को सौंपेंगे. इसके बाद हमने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में मामला लगाया.

हाई कोर्ट ने हमसे ₹100000 जमा करवाया. हाई कोर्ट में भी लड़की से उसकी मर्जी के विषय में पूछा गया. वहां भी उसने स्वीकार किया कि मैं लड़के के साथ ही रहना चाहती हूं. लड़की वाले पक्ष ने कई तरह के आरोप लगाये, लव जिहाद का भी आरोप लगाया. इसके बाद हमें समझौता सेंटर भेजा गया. हाई कोर्ट से आने के बाद से अब तक लड़की सखी सेंटर में ही रह रही है.

कोर्ट के आदेश पर हमने मैरिज एक्ट के तहत अपर कलेक्टर के कोर्ट में शादी के लिए आवेदन दिया था. इसमें भी कई हिंदूवादी संगठनों ने लगातार आपत्ति लगाई, विरोध किया. लगातार कई पेशी हुई, हमारा पक्ष और लड़की का बयान दर्ज किए बिना ही आवेदन खारिज कर दिया गया. हम इस मामले को डीजे के कोर्ट में लगाने वाले थे कि हमारे घर पर गोली चल गई है. इन सब में हम बेहद प्रताड़ित और परेशान हैं- सिकंदर मेमन, पीड़ित

सिकंदर मेमन के मुताबिक उनके घर पर दो गोलियां चलाई गई है. मोहल्ले के लड़कों ने ही गोली चलाने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. हमें संदेह कि लड़की के परिजनों और संगठन वालों ने मिलकर ऐसा करवाया है. क्योंकि जिन लोगों ने गोली चलाई है, उन्हें यूपी से किराए पर यहां बुलवाया गया था.

हिंदू संगठनों ने किया विरोध : वहीं इस पूरे मामले में हिंदू संगठनों ने भी विरोध जताया है. हिंदू संगठन का आरोप है कि हमने सीधे तौर पर इस मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी. लड़का लड़की को भगाकर कोलकाता ले गया. वहां मस्जिद में नाम बदलकर शादी करवाई गई. हाई कोर्ट ने भी उस शादी को अवैध करार दे दिया. इसलिए लड़की को अब भी सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार के यहां इस शादी को वैध करने के लिए आवेदन लगाया गया था.लड़की के परिजनों के साथ मिलकर हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि लड़की को आगे चलकर काफी परेशानी होगी.

रेकी के बाद चलाई थी गोली : आपको बता दें कि गोली चलाने वाला शूटर दुर्गेश कुछ दिन पहले ही कटघोरा पहुंच गया था और रेकी करने के बाद उसने बुधवार रात को गोली चलाने की वारदात को अंजाम दिया. एक गोली सिकंदर मेमन के दुकान की शटर पर तो दूसरी गोली दरवाजे को भेदते हुए घर के अंदर चली गई थी. जिसके बाद वो बाइक से भागते हुए रास्ते में गिर गया. इसके बाद शर्ट बदलकर अंबिकापुर की तरफ जाने वाली बस में सवार होकर भागने की कोशिश की. तभी स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा. पुलिस भी सक्रिय हुई और इसी के निशानदेही पर देसी कट्टा बरामद कर अन्य दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों से ही शक्ति सिंह का नाम सामने आया है, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

कटघोरा में किराए के शूटर बुलाकर चलवाई गयी गोली! प्रेमी जोड़े के भागने से जुड़ा है मामला



सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

सोनाखान रेंज विवाद : रेंजर सुनीत साहू के खिलाफ कर्मचारी लामबंद, अभद्रता और गोली मारने की धमकी का आरोप